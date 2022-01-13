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早期診斷建功 1991年以來美癌症死亡率降1/3

2022/1/13 16:21
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）今天公布的分析指出，拜早期診斷、更完善的治療以及吸菸人口減少所賜，美國癌症死亡風險30年來降低近1/3。

美國癌症學會（American Cancer Society）在年度報告指出，美國男女的癌症死亡率從1991年高峰至2019年下滑32%。

這代表有350萬人戰勝癌症活下來。

報告指出：「這項成功主要歸功於更少人抽菸，使得肺癌等吸菸相關癌症患者變少。」報告還說，肺癌死亡是美國癌症死亡之首。

根據數據，癌症死亡人口下滑的速度正在加快。1990年代，癌症死亡風險每年下滑1%，2015至2019年，下滑速度倍增，來到每年約2%。

美國癌症學會報告指出：「癌症死亡率下滑速度變快，顯示預防、篩檢、早期診斷、治療的效力，以及整體上可能邁向無癌症的世界。」

報告說：「近年來更多人在肺癌早期就被診斷出來，他們也因此能活得更久。」

2004年，診斷出肺癌的患者僅21%能活超過3年，到了2018年，此比率增加到31%。

報告說，無論癌症種類，黑人的癌症存活率皆低於白人，黑人女性死於乳癌的風險較白人女性高41%，儘管黑人女性罹患乳癌的風險較白人女性低4%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110113

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