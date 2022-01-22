更多編輯台推薦新聞：
打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大
國際

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拒發許可證 德阻愛沙尼亞運交烏克蘭德製武器

2022/1/22 17:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林21日綜合外電報導）在烏克蘭準備因應俄羅斯可能入侵之際，「華爾街日報」（WSJ）今天報導，德國正阻止北大西洋公約組織盟邦愛沙尼亞提供烏克蘭軍事支援，拒絕為德製武器出口到烏克蘭核發許可證。

路透社報導，美國國務院本週稍早同意立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞將美製飛彈等武器運送到烏克蘭。拜登總統預言，俄羅斯將對烏克蘭採取行動。

英國和波蘭等北大西洋公約組織（NATO）的其他許多盟邦都同意，直接對烏克蘭出口武器，但德國政府拒絕這麼做。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在記者會上表示：「德國近年來並不贊成出口致命武器。」

華爾街日報引述愛沙尼亞和德國官員的話說，就愛沙尼亞此事而言，德國並不容許第三國將火炮運送給烏克蘭，因為這些武器源自德國。

根據法新社，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛今天表示，他們將運送反戰車和防空飛彈讓烏克蘭，以防禦「俄國的可能侵略行動」。

波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛發表聲明說，由於本週稍早已取得美國授權，他們將把美製標槍式（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）飛彈運交烏克蘭。

聲明指出：「有鑑於俄國對烏克蘭內部和周圍加大軍事施壓，波羅的海國家決定回應烏克蘭的需求，提供額外的防務相關援助。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110122

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族