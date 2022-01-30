越南慶新年 禮物偏愛「堆成塔」為哪樁

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越南人過年送禮喜歡把所有禮品堆疊成塔，這個被越南人稱為「禮籃」的新年禮物可以堆到80公分高。大發食品股份有限公司北寧分公司副理黃清玄（圖）解釋，越南人認為這樣送禮「又滿又好看」。中央社記者陳家倫北寧攝 111年1月30日

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中央社駐河內特派員陳家倫／1月30日

疫情返台不易，記者已連續兩年在越南過農曆年，近來超市、路邊一座座過年送禮用的「食品塔」想必會是回首駐越期間的難忘風景，畢竟在台灣，會將食品堆成塔的適用場合很不一樣。

越南人重禮節，逢年過節送禮向來被視為一種美好傳統，而農曆年又是越南人最為重視的一個節日，大約自過年前1個月開始，路邊與超市、賣場會陸續推出被越南人稱為「禮籃」（gio qua）的「食品塔」。

影片來源：中央社

儘管被越南人叫做「禮籃」，但有時候這些用以盛裝食品的器具並不是籃子，而是沒有提把的紙盒與木箱，消費者必須用雙手捧住；此外，這些食品堆疊起來後，還要用透明塑膠袋將整個「禮籃」從頭到尾緊緊包覆。

2020年9月底首次踏上越南，4個多月後即農曆年。作為外國人，初次在超市看見「禮籃」時，對它的社會意義非常困惑，坦白說，完全無法將它與「新年禮物」做聯想，而以為可能是春節拜拜或某種祭儀要用的。

導致「誤會」的成因有很多，首先是當時越文課才剛學完字母發音，大字不識幾個；再者，不像台商、台幹作息穩定、出入有同事相伴，記者行蹤不定、獨立作業，遇到問題只能先「瞎猜」；最後，工作已夠燒腦了，生活上就隨便理解。

後來，忘了是怎麼搞懂原來這些「禮籃」是新年禮物，卻也感覺不同國家對於禮物應有的「排場」與「姿態」的想像非常有意思，因為將食品以塔狀堆疊這件事情，在台灣好像只有酬神或喪禮的時候會這樣擺。

越南人相當重視農曆年，大約自過年前1個月開始，路邊與超市、賣場會陸續推出被越南人稱為「禮籃」的「食品塔」。中央社記者陳家倫北寧攝 111年1月30日

大發食品股份有限公司北寧分公司副理黃清玄向中央社表示，越南人在送禮時無不希望對方收到時會很開心，一方面也想展示送禮者的大方與禮數，才會想到把禮物一個個都疊起來這種「又滿又好看」的表現形式。

坦白說，對這番解釋雖能理解、邏輯也不牽強，但又很清楚知道自己心裡所認為的「好看禮物」不會是長這樣，在被說服的過程中腦海浮現一堆疑問「你的美為何令我感到『奇怪』…這或許要問蔣勳吧？」

黃清玄接著示範「禮籃」的包裝過程，她微微後彎著腰將挑選好的食品一件件捧在手上，期間得注意配色、挑完後還要預演一下怎麼疊才好看，接著拿起熱熔膠槍開始將它們一個個往上黏成約70、80公分的「塔」。

一個「禮籃」從選物到包裝完成前後大約要半小時。黃清玄說，「禮籃」中通常會放酒、茶葉、果乾、堅果、餅乾、糖果等。而據她觀察，越南人最喜歡收到的禮物就是前面3樣。

當越南人收到裝滿食品的「禮籃」後，則會先把它放在家裡當擺飾，等除夕夜拜拜時再拿出來酬神、祭祖，大約放到初五之後才開始拆「禮籃」，至此眼睜睜望著這些「禮籃」許久的孩童終能夠一飽口福。

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一般來說，「禮籃」市售價格從30萬至200多萬越南盾（新台幣368元至2458元）都有，也可客製化。然而，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，怎麼在年終普遍縮水的情況下幫「禮籃」打造視覺「澎湃感」，業者腦筋急轉彎。

黃清玄表示，今年花了更多心思在平價「禮籃」的選物上，挑了價格相對親民的「台灣嚴選」商品，如此一來「禮籃」內就能有更多種類的食品，新策略推出後，在消費市場上更能觸及一般白領上班族。（編輯：周永捷）1110130