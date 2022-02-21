瑞典減塑新政策　增加回收塑料使用率

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩21日專電）瑞典政府今天公布最新減塑政策，透過增加回收塑料再利用等規定，希望減少塑膠對環境的影響，並增加綠色工作職缺。

有鑑於塑膠對環境與氣候造成巨大影響，瑞典政府今天公布瑞典第一份塑膠處理計畫書，設下目標，希望在2030年前可以做到新製造的塑膠包裝材料中有30%是回收塑料。

除此之外，較大的公司或單位在販售食物或飲品時必須提供可回收的杯子或餐盒；2024年將全面禁止塑膠成分超過15%的免洗杯。

同時，瑞典環境保護署（Swedish Environmental Protection Agency）也將進行調查，分析了解瑞典人塑膠使用狀況，提出建議，讓對的塑膠種類可以被用在對的地方，減少塑膠後續處理問題，讓塑膠產品能進入循環、無石化經濟。

計畫書的基本概念是將塑膠這項石化產品重新定位成具永續性的有機材料，透過良好設計，讓更多塑膠材料可以被回收再利用，達成更高的回收率。

瑞典政府表示，永續利用塑膠的計畫對瑞典達成2045無碳排目標非常重要。

今年1月1日起，瑞典禁止販售塑膠成分超過15%的一次性餐具，包括保麗龍餐具。4月30日起，將進一步禁止在戶外使用彩色紙屑。

瑞典政府希望在推出國內計畫之後，可以在聯合國體系中推動全球的塑膠公約。

根據艾倫‧麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）2016年報告，每年有多達9成5的塑膠僅使用一次即遭廢棄。若不採取積極手段，2050年海洋中的塑膠可能會比魚還多。（編輯：林憬屏）1110221