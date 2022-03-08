美駐烏克蘭代理大使：盡力避免發生第3次世界大戰

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（中央社波蘭里茲索夫7日綜合外電報導）俄羅斯持續入侵烏克蘭，根據美國駐烏克蘭代理大使的最新評估，北大西洋公約組織（NATO）在與烏克蘭交界的盟國部署部隊，以遏制衝突擴大，避免爆發更廣泛的戰爭。

美國駐烏克蘭代理大使克維恩（Kristina Kvien）今天告訴美國全國公共電台（NPR）：「我們正在盡一切所能，以確保不會演變為第3次世界大戰。但這最終…都取決於（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）的舉措。」

她說：「我們已增派部隊到波蘭與其他與烏克蘭交界的北約盟國，以確保他們具備所需的安全防衛…如果俄羅斯踏出一步，進入北約領土一寸，北約將隨時準備回應。」

俄羅斯總統蒲亭兩週前揮軍入侵烏克蘭，但俄軍進展比許多軍事分析家預期還少。他們的推進速度因為後勤問題與烏克蘭軍隊與民間戰士頑強抵抗而拖慢，烏軍目前守住了首都基輔（Kyiv）。

克維恩說：「我覺得俄軍對此感到意外。根據我對他們原先計畫的了解，他們原本是要在10天內攻下烏克蘭，但現在只拿下一座重要城市。」

她又說：「烏克蘭人正在打仗，努力地作戰，因為愛國而奮戰。許多俄羅斯軍人似乎士氣低落。」

即便烏軍延緩了俄軍進攻速度，建立人道走廊以讓民眾逃離的行動目前仍是失敗。

克維恩說：「俄方說他們想開設人道走廊，卻不讓平民撤離。事實上，有些試圖透過人道走廊撤離的平民已遭射殺。因此，現在想撤離的人都害怕使用人道走廊，他們不相信人道走廊可以維持暢通。」

在烏克蘭遭受攻擊的前數週，克維恩曾說，她希望透過外交來解決日益升高的緊張情勢。如今，俄羅斯全面入侵烏克蘭，且沒有證據顯示侵略行動將減緩，克維恩仍認為舉行會談有助緩和局勢。

克維恩說：「答案還是沒有改變，這真的取決於蒲亭。他必須坐下來，就局勢展開真正的對談，願意採取外交途徑解決問題，停止殺戮。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110308