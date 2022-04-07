可能暫停人權理事會資格 俄威脅各國別投贊成票

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（中央社紐約7日綜合外電報導）根據路透社昨天看到的外交照會，俄羅斯在聯合國警告各國，對於美國推動在聯合國人權理事會暫停俄國資格的提案，投下贊成或棄權票會被視為對雙邊關係造成影響的不友善態度。

由於烏克蘭日前指控，俄軍屠殺烏國布查鎮（Bucha）數百位平民，美國政府4日表示，美方將爭取在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）將俄國停權。

193國組成的紐約聯合國大會（General Assembly）預定今天表決，是否暫停俄國在人權理事會的成員資格。

大會若有2/3表決國家贊成、棄權不計，就能依據有計畫嚴重侵犯人權的理由，將瑞士日內瓦人權理事會47國中的某一個國家停權。

俄羅斯駐聯合國代表團敦促各國，「直言反對這項反俄決議案」。目前並不清楚，有多少國家接獲這項照會。

照會中說：「值得一提的是，不只是支持這樣的倡議，表決時的等距立場（棄權或不參與）也將視為不友善態度。」

俄羅斯駐聯合國代表團拒絕談論這項照會，因其並不公開。俄國目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年。

美國駐聯合國代表團發言人達爾頓（Olivia Dalton）昨天說：「俄國明目張膽地公開威脅那些想投票暫停俄國在聯合國人權理事會成員資格的國家，只是進一步證明，俄國需要被立即停權。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110407