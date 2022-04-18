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助開發中國家永續發展 全球公民計劃設立6基金

2022/4/18 09:24
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）國際非營利組織「全球公民」（Global Citizen）今天表示，計劃推出6個基金，每個基金規模高達10億美元，聚焦開發中國家所產生的環境和社會影響。這個組織宗旨為消除貧窮。

為迎戰水汙染和氣候變遷等議題，聯合國啟動「2030永續發展目標」（United Nations 2030 Sustainable Development Goals），「全球公民影響基金」（Global Citizen Impact Funds）目的在協助努力達成上述目標的較貧窮國家填補資金缺口。

全球公民政策長薛德里克（Mick Sheldrick）告訴路透社，全球最貧窮國家每年需要近4000億美元外部資金來實現這些目標，但目前僅能獲得其中一小部分。

為協助加速推動變革，全球公民表示，這個組織與合作夥伴NPX共同創建的基金，將透過一種據信可迅速擴大規模的融資模式，將慈善家和投資者聚集在一起。

全球公民希望在接下來的6至9個月內開始籌集捐助資金，並為每個基金設定至少2500萬美元目標，儘管選擇接受資助的非政府組織大多可以迅速擴大規模並吸收高達10億美元的捐助資金。

在這種模式下，主要是具影響力基金的投資者將向非政府組織提供資金，協助擴大服務範圍，以達到特定目標。倘若成功，並在第三方獨立驗證結果後，上述的全球公民基金將向非政府組織提撥捐助資金，以回報投資者。

入選的非政府組織包括「一畝田基金」（One Acre Fund），一畝田基金支持非洲小農針對氣候變遷採取行動，包括種植和保護更多樹木，目標是在4年內扶植4400萬棵樹，從而減少740萬公噸碳排放量。

如果成功，這項計畫將擴大至在未來10年扶植超過10億棵樹。

其他資金將聚焦檢驗和治療瘧疾、提高處於危機環境中的兒童識字和算術能力、提供清潔用水、讓邊緣化婦女擺脫貧困及改善糧食安全。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110418

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