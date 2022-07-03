烏茲別克西北部示威動亂 傳至少5人喪生

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（中央社塔什干3日綜合外電報導）烏茲別克總統米爾濟約耶夫今天表示，西北部的卡拉卡爾帕克自治共和國1日發生罕見的示威抗議，造成平民和執法人員傷亡。據流亡海外的外對派人士表示，至少有5人喪生。

米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）在網路上發布聲明稱，暴徒在努庫斯市（Nukus）進行「破壞性行動」，扔擲石頭、縱火和襲擊警察。

他說：「不幸的是，平民和執法人員有人受害。」不過聲明並未具體說明傷亡的人數和性質。

流亡海外的反對派政治人物艾福諾夫（Pulat Ahunov）則告訴路透社，根據與當地人士聯絡和看到的影片，至少有5人喪生。他又說，還有未獲證實的報導說有數十死。

地處中亞的烏茲別克為前蘇聯加盟共和國，獨立後政府牢牢控制國家，對任何形式的異議皆嚴厲打壓。

人權觀察組織（Human Rights Watch）歐洲和中亞事務主任威廉森（Hugh Williamson）在推特上發文稱：「據未經證實的報導，安全人員於7月1日努庫斯的抗議活動中過度使用武力。」他呼籲展開調查。

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鄰國哈薩克外交部對烏茲別克的事件感到擔憂，並發布聲明稱：「我們歡迎且支持烏茲別克最高領導人為穩定卡拉卡爾帕克自治共和國（Republic of Karakalpakstan）情勢所做出的決定。」今年1月初哈薩克也曾鎮壓暴力抗議活動。

烏茲別克公布憲法修正草案，內容包含取消卡拉卡爾帕克自治共和國透過公投脫離烏茲別克的憲法權利，激怒當地民眾，數千人1日走上首府努庫斯街頭示威抗議。總統米爾濟約耶夫當天承諾將取消會削弱當地地位的憲法修正提案。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110703