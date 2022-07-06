美國慶遊行槍擊凶嫌外表安靜 內心潛藏暴力因子

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（中央社芝加哥5日綜合外電報導）美國芝加哥郊區國慶遊行槍擊案凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）被控在獨立日製造恐怖和混亂前，高地公園社區只知道他是個話不多的人，年幼時曾加入幼童軍。

然而在網路上，這名被朋友和家人暱稱為巴比（Bobby）的21歲白人男性卻表現出強烈的暴力傾向和長期被忽視的憤怒。

高地公園（Highland Park）市長羅特林（Nancy Rotering）今天告訴美國國家廣播公司（NBC），「我擔任幼童軍領袖時，我知道他是幼童軍成員之一」，形容克里莫三世「就是個小男孩」。

克里莫三世在高地公園長大，住在他父親住處後方的公寓裡。他的父親鮑伯（Bob Crimo）在當地經營一家熟食店，2019年曾與羅特林競爭市長職位。

克里莫三世的叔叔保羅（Paul Crimo）對美國有線電視新聞網（CNN）說，他的侄子是一個「孤獨、安靜的人，完全沒有惹麻煩的跡象」。

但保羅也承認他不喜歡與侄子互動。他說：「我和他往來，但我確實不太喜歡和他交流。」

法新社報導，儘管大家都認為克里莫三世只是個內向的年輕人，但他的網路形象卻顯示了令人不安的徵兆。

克里莫三世身材瘦削，蓄著斑駁鬍鬚，頸部和臉部有幾個刺青，包括左眉上方刺有「覺醒」（Awake）字樣，代表他的藝名。他自詡為一名音樂家，在網路上以「覺醒饒舌歌手」（Awake the Rapper）為名。

他在Spotify和YouTube等平台發布自己的歌曲和音樂影片，吸引少數人追蹤。

在他上傳的音樂影片中，曾出現電腦繪製男子持步槍朝下跪求饒者開槍的塗鴉。另一段影片則是他穿戴頭盔和背心，站在教室裡的美國國旗旁，將子彈扔向地板。影片旁白說：「我必須這樣做。這是我的命運。」

克里莫三世在另一個片段中說：「我討厭別人在網路上比我更受關注。」

這些影片和歌曲已被YouTube和Spotify移除。

克里莫三世的社群媒體頁面也被撤下，但帳號的檔案照片似乎顯示他曾參加前總統川普的集會。在另一張照片中，克里莫三世的肩上似乎披著一面川普旗幟。

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華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）專研極端主義分子以網路和社群媒體為工具的研究員布魯金（Emerson Brooking）說，克里莫「似乎早有暴力傾向，甚至可在他的影片中窺見這種跡象」。

布魯金推文說，凶嫌雖有明顯的親川普形象，「但目前似乎沒有證據顯示他帶有黨派或意識形態的偏見」，與之前紐約州水牛城（Buffalo）和德州尤瓦爾迪（Uvalde）的大規模槍擊案槍手有所區別。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110706