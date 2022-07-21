帝王斑蝶瀕臨滅絕 大遷徙壯觀場面恐不復見

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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）國際環保人士今天表示，具有遷徙性的帝王斑蝶將北美林地變成色彩繽紛的萬花筒，是自然界中最壯觀的大規模遷徙場面之一，但帝王斑蝶正面臨滅絕的威脅。

路透社和法新社報導，每年秋天，帝王斑蝶都會從美國東部和加拿大的繁殖地飛行4000公里，長途跋涉到墨西哥和加州，成群擠在樹上過冬。

科學家估計，1990年代，帝王斑蝶的數量達數百萬，此後數量減少85%以上。

帝王斑蝶今天被列入國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄。

威斯康辛大學麥迪遜分校植物園負責人奧伯豪澤（Karen Oberhauser）說：「發生在帝王斑蝶身上的事情就像被千刀萬剮一樣。」

伐木摧毀帝王斑蝶許多冬季棲息地，農業殺蟲劑大幅摧毀牠們幼蟲賴以維生的乳草，氣候變遷導致的極端氣溫促使牠們在剩餘的乳草長好前，過早開始遷徙。

國際自然保育聯盟表示，目前共有4萬1000多個物種面臨滅絕的風險，科學家稱之為地球上第6次大規模滅絕事件，首次是人為因素造成。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110721