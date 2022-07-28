NASA：俄稱繼續國際太空站合作直到自有基地建成

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）高階官員今天說，俄羅斯太空事務官員告訴美方，俄國希望繼續讓太空人登上國際太空站（ISS），直到俄國自己的軌道基地建成並開始運作。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）新任署長波瑞索夫（Yuri Borisov）昨天宣布，俄國打算於「2024年之後」結束在國際太空站的長期合作夥伴關係，讓NASA相當驚訝。

NASA太空行動任務負責人陸德斯（Kathy Lueders）接受路透社訪問時說，俄羅斯官員昨天晚上告訴NASA，在俄國致力讓俄羅斯軌道服務站（Russian Orbital Service Station, ROSS）計畫順利進行之際，俄國太空總署會維持合作夥伴關係。

陸德斯表示：「我們在任何工作層級都沒有接到關於事情有變化的任何指示。」她還說，NASA與俄國太空總署的關係「一切如常」。

國際太空站是約莫一個足球場大小的科學實驗基地，在距離地球約400公里的軌道上運行，於美俄主導下已運作超過20年，合作夥伴包括加拿大、日本及11個歐洲國家。

國際太空站是美俄少數仍維持合作的領域之一，自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，這個據點的未來變得愈來愈不確定。

相關各方尚未達成有關延長俄羅斯參與國際太空站事務至2024年之後的正式協議。陸德斯說，NASA、俄羅斯太空總署、歐洲太空總署（ESA）和其他合作夥伴打算在29日的監督管理委員會定期會議上，討論延長合作至2030年的可能性。

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俄國太空總署今天在網站上公布一段國際太空站俄羅斯分部飛行計畫主任索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）的訪談，他說，俄羅斯必須留在國際太空站，直到俄羅斯軌道服務站開始運作。他認為，俄羅斯軌道服務站大約會於2028年在軌道上組裝完成。

索洛福尤夫說：「我們當然必須繼續經營國際太空站，直到我們為俄羅斯軌道服務站達到一定程度的實際成果。我們也必須考量，一旦停止載人飛行好幾年，就很難恢復迄今取得的成效。」（實習編譯：周雨潔/核稿：曾依璇）1110728