歐盟發布數位社經指數 僅54%民眾具基本數位能力

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（中央社記者田習如台北29日電）歐盟28日發布2022年度「數位經濟及社會指數」，顯示疫情期間各國加速數位化成果，領先國為芬蘭、丹麥、荷蘭，而歐盟整體僅54%民眾達基本數位能力，中小企業僅55%達基本數位化程度，距歐盟2030目標仍有差距。

兩年多疫情帶來從企業到個人數位應用大跳躍的機會，歐盟最新發布的數位經濟及社會指數（Digital Economy and Society Index，簡稱DESI）正好檢視其成效。

歐盟執委會（European Commission）指出，針對疫情推出的「復甦及韌性措施」（Recovery and Resilience Facility，簡稱RRF）中，約有1270億歐元（約新台幣3.8兆元）資金用在與數位相關的計畫案。歐盟並規定RRF基金應有20%用在數位轉型，迄今各成員國平均投入占比26%，以奧地利、德國、愛爾蘭和立陶宛投入最多。

在DESI綜合指標表現中，前三名是芬蘭、丹麥、荷蘭，吊車尾的是希臘、保加利亞和羅馬尼亞。

DESI綜合指標表現，前三名是芬蘭、丹麥、荷蘭，吊車尾的是希臘、保加利亞和羅馬尼亞。（圖取自歐盟執委會網頁ec.europa.eu）

整體指標中，歐盟16至74歲民眾擁有基本數位技能的占比只達54%，相較歐盟「數位十年」（Digital Decade）計畫設定2030年要達80%的目標，還有不小距離。

DESI報告也顯示企業表現不足，目前中小企業只有55%做到基本數位化，但2030年的目標是90%。疫情促使34%歐盟企業採用雲端運算，但人工智慧和大數據的運用分別只達8%和14%，更是大幅落後於2030年的75%目標。

歐盟執委會表示，相關人才普遍短缺是拖慢數位轉型的一大原因，目前歐盟ICT（資訊與通訊）人才約900萬，但2030年目標是2000萬。

此外，住宅區的光纖覆蓋率已達50%，使整體覆蓋率拉高到70%，有望實現2030年達100%的目標。去年歐盟境內5G網路建設的覆蓋率也達66%，但頻譜分配率只有56%，換句話說5G目前在歐盟多地仍是看得到、用不了。（編輯：高照芬）1110729