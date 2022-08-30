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聯合國：全球一半醫療設施缺乏基本衛生服務

2022/8/30 19:34
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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）聯合國今天表示，全球有一半的醫療設施缺乏基本的衛生服務，使近40億人口面臨更大的感染風險。

根據世界衛生組織 (WHO) 和聯合國兒童基金會（UNICEF），這些患者接受治療的醫療機構和它們的廁所沒有水和肥皂或酒精乾洗手液。

法新社報導，世衛和在UNICEF在聯合監測計畫（Joint Monitoring Programme）報告中表示，約38.5億人使用這些醫療機構，這讓他們面臨更大的感染風險，其中包括6.88億人在根本沒有衛生服務的醫療設施中接受治療。

世衛公共衛生與環境部門主任尼拉（Maria Neira）說：「醫療環境中的衛生設施和做法無商量餘地，衛生設施的改進對於疫情的復原力、預防和準備至關重要。」

「如果不增加對基本措施的投資，包括安全用水、乾淨的廁所和安全管理的醫療廢棄物，就無法確保醫療設施的衛生。」

報告指出，68%的醫療設施在護理場所有衛生設施，65% 在廁所有用水和肥皂洗手的設施。然而，只有51%的醫療機構兩者兼備，符合基本衛生服務的標準；不過全球9%的醫療機構兩者都沒有。

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UNICEF負責供水、環境衛生和個人衛生問題的副主任內勒（Kelly Ann Naylor）說：「如果醫療服務提供者無法獲得衛生服務，那麼患者就沒有醫療設施可用。醫院和診所若沒有安全用水和基本的個人衛生與公共衛生服務，對孕婦、新生兒和兒童而言都是潛在的死亡陷阱。」

「每年有約67萬名新生兒死於敗血症。這是一種諷刺，更何況他們的死亡是可以預防的。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110830

UNICEF
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