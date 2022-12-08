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Google 2022全球搜尋排行榜 猜字遊戲Wordle居冠

2022/12/8 15:05（12/8 15:20 更新）
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Google公布Wordle是今年在美國和全球搜尋次數最多的關鍵字。（圖取自Unsplash圖庫）
Google公布Wordle是今年在美國和全球搜尋次數最多的關鍵字。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）你可能在谷歌（Google）上搜尋過Wordle的答案，或者至少搜尋Wordle並玩過這個猜字遊戲。事實證明，你並不孤單。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Google公布Wordle是今年在美國和全球搜尋次數最多的關鍵字，這意味「紐約時報」（The New York Times）旗下的5個字母猜字遊戲仍相當受歡迎。

Wordle擊敗其他熱門新聞議題而成為熱搜關鍵字榜首，例如在美國的「選舉結果」和以影集「黃金女郎」（The Golden Girls）聞名的女演員貝蒂懷特（Betty White），以及在全球熱搜榜上的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）和烏克蘭。

Google今天在部落格發表文章表示，年度搜尋趨勢報告檢視搜尋平台上「激發我們集體好奇心的時刻、人物和趨勢」，並指出Wordle是「全球最熱門的搜尋關鍵字，每天猜5個字母的單字變成了一種生活方式」。

Wordle是一款廣受歡迎的線上遊戲，玩家每天有6次機會猜出一個由5個字母組成的單字。然而，有時候要猜到答案並不容易，這促使人們查找線索、提示，甚至答案。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，英國女王伊麗莎白二世於9月去世，名列全球搜尋趨勢的第4名；熱搜關鍵字第3名則是烏克蘭。

名人方面，強尼戴普（Johnny Depp）因為控告前妻安柏赫德（Amber Heard）誹謗的官司，讓他登上演員熱搜排行榜第一名。

排名第2的是威爾史密斯（Will Smith），他在有數百萬人觀看的奧斯卡頒獎典禮現場，掌摑喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）後登上新聞頭條。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1111208

#Wordle
#Google
#熱搜
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