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俄南和哈薩克北部洪災 官員警告情況艱難

2024/4/15 14:15
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（中央社哈薩克彼得巴甫爾14日綜合外電報導）俄羅斯南部遭遇洪水，庫爾干地區（Kurgan）數千間房屋今天恐遭淹沒。庫爾干州長預測未來數小時內，情況將「非常艱困」。

俄羅斯烏拉地區（Urals）和鄰國哈薩克發生大規模洪災，原因是冰雪融化導致河水上漲，而豪雨又加劇了洪水災情。

渾濁的洪水已吞沒了整個社區，在某些地方，房屋被淹到只露出屋頂。

塔斯社（TASS）報導，在哈薩克，已有超過10萬7000人從家中撤離。

哈薩克國際通訊社（Kazinform）報導，北哈薩克州首府彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk）的洪水，預計在未來24小時內達到高峰。

彼得羅巴甫洛夫斯克居民庫普拉科夫（Alexander Kuprakov）表示：「為什麼會變成這樣？60年來沒有人出面做任何事情。」他批評政府在此地區「沒有投資」來避免這種情況。

此地春季經常發生洪水，但今年比往常嚴重得多。

科學家認為，人類焚燒化石燃料所引發的氣候變遷，正在加劇諸如洪災等極端天氣事件的風險。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）本月稍早表示，這是哈薩克過去80年來最嚴重的自然災害。

由於烏拉河（Ural River）水位上漲，俄羅斯南部奧倫堡（Orenburg）地區的洪水已經淹沒3萬4000間房屋。

法新社記者昨天在奧倫堡州首府奧倫堡，見到居民乘坐船隻和警車撤離。在更遠的東部庫爾干地區，目前情況正在惡化。

在當地，托波爾河（River Tobol）的水位正在快速上漲，庫爾干州長舒姆科夫（Vadim Shumkov）表示：「預計今晚水位會上升，使情況變得非常複雜。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130415

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