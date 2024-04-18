拜登稱二戰舅墜機恐遇食人族 美軍紀錄：迫降海上

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（中央社匹茲堡17日綜合外電報導）美國總統拜登今天造訪位於兒時家鄉的戰爭紀念館，他提及舅父二戰在太平洋服役，座機在紐幾內亞上空遭擊落，可能被食人族所食。而據美軍紀錄：他搭乘的軍機在海上迫降。

路透社報導，拜登造訪兒時家鄉賓州史克蘭頓（Scranton）的一座執勤失蹤軍人戰爭紀念館，他將手放在刻有姓氏芬尼根（Ambrose Finnegan）的石碑上。芬尼根的飛機遭擊落，屍體迄今未尋獲。

拜登告訴媒體：「他開單發動機飛機，在紐幾內亞（New Guinea）執行偵察任務。因有人無法出任務，他自動請纓。他在當時分布很多食人族的紐幾內亞地區遭擊落。」

拜登說：「他的屍體迄今未被尋獲。但當局回到當地，我去到那裡，他們查看並搜尋，發現部分飛機殘骸之類的東西。」

美聯社報導，美國官方的失蹤軍人紀錄並未將芬尼根的死，歸因於敵對行動或為食人族所食。

根據五角大廈戰俘暨失蹤官兵確認署（Defense POW/MIA Accounting Agency, DPAA），拜登的舅父、家族成員稱他「波西」，死於1944年5月14日。當時他搭乘美國陸軍航空軍飛機因「不明原因」在紐幾內亞北邊的太平洋迫降。

拜登再度在不同的場合，以這個他稱「波西舅舅」（Uncle Bosie）男子的故事，來回應據稱是共和黨總統參選人川普的評論，川普據稱曾說戰爭中陣亡的人是「傻子和魯蛇」。川普本人則否認曾經這麼說。

拜登提到因罹患腦癌而於2015年過世的兒子波伊（Beau）不禁感傷起來。他向鋼鐵工人工會表示，川普不配再擔任美軍的三軍統帥，並告訴現場聽眾，波伊的死和他曾在伊拉克服役有關。

拜登競選連任造勢來到關鍵戰場賓州，他在充滿懷舊氣氛的2天訪問行程尾聲，發表上述評論。他此行在史克蘭頓兒時的家待了90分鐘。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130418