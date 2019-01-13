獵捕黃腹琉璃稀有鳥 男判刑10月定讞

（中央社記者劉世怡台北13日電）南投縣一名游姓男子被控獵捕黃山雀、朱鸝、黃腹琉璃等鳥隻，帶回家中飼養。最高法院日前依野生動物保育法判他10月徒刑，得易科罰金新台幣30萬元，全案定讞。

判決書指出，游男民國91年間經營鳥園進行買賣保育鳥背山雀、冠羽畫眉、小剪尾、白耳畫眉等，遭判刑8月、緩刑3年定讞，卻仍不知警惕。

游男明知黃山雀、朱鸝是經行政院農業委員會公告列為「珍貴稀有」的第二級保育類野生動物，黃腹琉璃則列為「其他應予保育」的第三級保育類野生動物，不得任意獵捕。他卻於105年底，在南投縣翠峰山上捕獲黃山雀2隻、黃腹琉璃4隻，以及在106年8月至9月間，在南投縣竹山鎮大鞍山區的木瓜園中，架設鳥網捕獲朱鸝1隻，全都帶回飼養。

警方於去年1月間在游男家中起獲7隻鳥禽，送往南投縣政府農業處林務保育科保管，並將游男移送法辦。

游男辯稱，之前在山上看到墜落鳥巢，裡頭有多隻幼鳥生命危在旦夕，從幼鳥外觀，他無法辨識為保育鳥類，出於憐憫之心，才帶回家中飼養，並無獵捕犯行，請求給予緩刑。

法院審酌，游男已70歲，體弱多病，租屋而居等情，但之前已有違反野生動物保育法案件，卻未知警惕而再犯本案的非法獵捕保育類野生動物，決定不予緩刑。（編輯：戴光育）1080113