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假扮公務人員詐騙 長輩最易上當受害

最新更新：2019/05/11 14:10

（中央社記者劉建邦台北11日電）刑事局今天表示，經統計，長輩常成為詐騙集團鎖定目標，歹徒假扮公務機關人員得手的次數最多，像電信公司人員或假檢警，呼籲民眾在母親節團聚時，可提醒長輩注意詐騙手法。

刑事局發布新聞稿表示，詐騙集團常鎖定長輩進行詐騙，經分析，歹徒會有三階段話術，首先假扮電信公司、健保局人員，謊稱健保卡遭停卡或欠繳電信費，再由假員警，恐嚇被害人涉及詐欺，最後則是假檢方出面，並提及要「監管帳戶」等為由，許多被害人一時心生恐懼，進而付錢了事。

1名70多歲邱姓婦人日前接獲自稱是電信人員來電，告知身分遭盜用，歹徒事後再把電話轉給假檢警，並要求邱婦提供提款卡和密碼，否則會涉及刑案，邱婦一時未察，把存摺、提款卡放在紙袋內，並交給車手，因邱婦未告知家人，事後慘遭詐騙新台幣70萬元。

刑事局呼籲，檢警不會提及要求要監管帳戶，更不會告知需要現金或存簿，只要提到「電話做筆錄、傳真公文、法院保管金錢、監管帳戶」就屬於詐騙手法。

刑事局表示，建議民眾在母親節與家人團聚時，可多向長輩宣導，也可呼籲家人加入165反詐騙APP或LINE，若遇詐騙可打165反詐騙專線洽詢。（編輯：卞金峰）1080511

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