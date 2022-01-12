研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」[影]

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（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）許多人都認為金魚的記憶力相當短暫。不過，根據以色列的一項研究，這種家庭常見寵物實際上可能具備「開車」的技能。

以色列班古里昂大學（Ben-Gurion University of the Negev）的研究人員發現，只要給予食物作為獎勵，金魚就能靠著與生俱來的導航能力，引導電動車駛向陸地上的目標。

在這個不尋常的實驗中，研究人員將1個魚缸固定在小型電動車上，利用攝影機記錄金魚在水中的動作，之後將訊息轉換成控制車子移動方向的指令，並讓車子依照金魚游動的方向移動。

影片來源：LiveScience

在班古里昂大學發布的影片中可看到，這條金魚「駕駛」車輛駛向目標，即實驗室牆壁上的彩色記號。

每次金魚只要成功「開車」抵達目標，研究人員就會給牠食物作為獎勵。

研究團隊在新聞稿表示：「經過數天訓練後，金魚就可以朝向目標前進。不僅如此，即使中途被一堵牆打斷，金魚還是能夠持續朝目標前進，不會被研究人員放置的假目標欺騙。」

這項研究已經過同儕審查，並刊登在「行為腦力研究」（Behavioural Brain Research）期刊上。

參與實驗的生命科學系博士生吉文（Shachar Givon）表示，這項研究顯示，動物的「導航能力具有普遍性，不會受到特定環境限制」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110112