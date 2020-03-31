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中國：1541名無症狀感染者正接受觀察

最新更新：2020/03/31 20:25

（中央社記者沈朋達上海31日電）中國國家衛健委統計，目前接受醫學觀察的武漢肺炎無症狀感染者有1541人，其中205人為境外移入。衛健委表示，無症狀感染者具傳播風險，要針對性加大篩查力度。

為加強對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢病毒）無症狀感染者的篩查，中國國家衛健委今天宣佈，自4月1日起，在每日疫情通報中公布無症狀感染者報告、轉歸和管理情況。

衛健委也在官網上發布題為「關於新型冠狀病毒無症狀感染者的防控工作答問」的文章，說明相關情況。

文章指出，截至30日24時，接受醫學觀察的無症狀感染者有1541例，其中境外移入205例。

文章表示，無症狀感染者具一定的傳染性。文章指，無症狀感染者的密切接觸者存在二代病例續發，流行病學調查中也發現由無症狀傳染者導致的群聚疫情。此外，有小樣本的研究顯示，無症狀感染者的呼吸道樣本中，病毒載量和確診病例沒有太大差異。

文章稱，綜合目前監測和研究，無症狀感染者存在傳染性；但傳染期長短、傳染性強弱，和傳播方式等還需進一步研究。

文章指，由於無症狀感染者沒有咳嗽、打噴嚏等臨床症狀，病原排出體外引起傳播的機會，較確診病例相對小一些。

而文章也指出，無症狀感染者的3項特性，隱含著傳染風險。首先是隱匿性，由於感染者沒有任何明顯症狀體徵，在人群中難被發現，也難以預防傳播。

第二是症狀的主觀性，症狀輕微或非典型的患者可能不認為自己感染了2019冠狀病毒疾病，不主動求醫，在日常診療工作中難被發現。

第三是發現的侷限性。文章稱，由於存在檢測空窗期，採用核酸檢測和血清學檢測難發現全部的無症狀感染者。目前主要透過病例的密切接觸者主動篩查、感染源調查、群聚疫情調查，和對高風險地區人員的主動檢測來發現無症狀感染者，尚有部分感染者難被發現。

文章因此強調，要做好無症狀感染者監測，有針對性加大篩查力度，將檢測範圍擴大到已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和重點人群等。

一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）要求，嚴格集中隔離和醫學觀察，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。（編輯：張淑伶）1090331

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