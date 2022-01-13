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北京冬奧
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北京冬奧2/132

人權觀察：北京企圖藉冬奧洗白 各國應加入抵制

2022/1/13 16:29（1/13 18:08 更新）
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）人權組織「人權觀察」今天警告，北京當局正利用即將開幕的冬季奧運進行「體育洗白」，意圖粉飾「令人髮指」的人權紀錄，各國應加入外交抵制行動。

美國、英國、澳洲、加拿大都已宣布抵制2月4日開幕的北京冬奧，這些國家認為中國大規模侵害人權，包括在新疆對付維吾爾少數族裔。

人權觀察（Human Rights Watch）執行主任羅思（Kenneth Roth）表示，其他國家也應避免派高官出席北京冬奧，以助凸顯中國在新疆的「大規模暴行」及中國壓迫香港基本自由等情事。

羅思在人權觀察發布年度報告前夕告訴法新社：「中國當局正試圖利用北京冬奧洗白，或說藉由體育洗白其令人髮指的壓迫行為。」

他說，人權觀察並非呼籲運動員抵制冬奧，但各個國家不能「假裝一切如常」。

他說：「最低程度，國際社會應加入抵制冬奧的外交行動。」

羅思還表示，除了外交，各企業也應該負起道德責任。他抨擊電動車公司特斯拉（Tesla）近期在新疆設立經銷據點，是對迫害「置若罔聞」，「每間公司都該盡力避免支持或合法化中國當局的迫害」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110113

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