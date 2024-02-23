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美智庫報告：中國恐難如期達成減排目標

2024/2/23 14:15
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（中央社台北23日電）美國及芬蘭的氣候研究組織最新報告指出，中國可能難以兌現先前的減排承諾及目標，原因在於中國在疫情期間曾發生多地嚴重缺電，以及電網傳輸效率低，使政府去年大開綠燈，批准新建燃煤電廠。

為因應氣候變化帶來的嚴重挑戰，中國曾表達推動經濟結構綠色轉型的意願，與歐美國家合作。中國曾承諾要於2030年前實現碳達峰，並努力爭取2060年前實現碳中和。為落實目標，中國曾表示「嚴控」新的燃煤電廠建設，並將風電和太陽能發電併入國家電網。

不過根據美國之音報導，美國智庫「全球能源檢測」和位在芬蘭赫爾辛基「能源和清潔空氣研究中心」的最新研究發現，2021年疫情肆虐期間，中國曾發生多地嚴重缺電的情況，因此在審批新建煤電廠的過程中大開綠燈，這可能使得中國在減排目標上停滯不前。

報導引述「能源與清潔空氣研究中心」分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）在「碳簡報」網站中的文章，她表示中國2023年的碳排放量估計年增5.2%，若自2020年算起，已經成長12%。

CNN也引述研究人員的觀點表示，中國目前的總能源是足夠應付所有需求，但低效的電網無法將電力傳送到需要的地方，特別是跨省邊界地區，使得中國需要建造更多燃煤電廠。

此外，「能源與清潔空氣研究中心」在此前曾預測，隨著更多清潔能源進入發電網，之後中國對燃煤電廠的依賴可能會大幅減少，致使中國碳排放量會開始下降。

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但CNN引述糜偉的話，「這將給煤電廠的營運商帶來巨大財務困難的風險，並可能導致對能源轉換的反彈。中國若要實現重返碳中和軌道所需的碳減排目標，這個矛盾就必須解決。」

分析報告指出，中國可能難以實現在2025年將非石化燃料，在總能源中的比例提高到20%。中國需要採取「緊迫的行動」來實現2025年減少碳排放和降低碳排放強度的目標。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130223

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