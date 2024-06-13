歐盟擬加稅衝擊有限 中國電動車概念股帶頭上漲

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（中央社台北13日電）歐盟昨天宣布，擬自7月起對中國進口電動汽車加徵最高38.1%的暫時性反補貼關稅，市場多認為衝擊有限，以電動車為主的中國新能源概念股今天反而在陸港股帶頭上漲，龍頭比亞迪一度大漲逾7%。

歐盟執委會12日宣布對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%；吉利汽車20%；上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

消息傳出後雖引發中國強烈反彈，揚言將採取一切必要措施維權，但陸港股早上開盤，以電動車為主的中國新能源概念股反而帶頭上漲。

綜合新浪財經、金融界、新華財經等陸媒報導，新能源汽車今天領軍在陸港股上漲，龍頭比亞迪一度大漲逾7%表現最佳；鋰電池股、特斯拉概念股跟漲。

陸股下午收盤，三大指數均小跌，不過比亞迪上漲4.15%，長城、賽力斯等汽車股也收紅。上汽集團因為將被歐盟加徵38.1%關稅，加上其電動化較新能源汽車大廠落後，股價下挫1.55%。

港股下午收盤，恆生指數小漲0.9%，比亞迪股份大漲5.27%；吉利、理想、小米、蔚來等新能源車企也收紅；電動車概念股漲多跌少。

瑞銀歐洲汽車行業研究主管哈默（Patrick Hummel）今天發布報告稱，若歐盟加徵關稅成為最終裁定，預計會產生兩種後果：

一、進軍歐盟的中國整車廠群體將變得更加集中，即小企業的擴張計畫可能受挫，但中國行業龍頭可能繼續推進。對中國電動汽車製造商來說，全球市場的利潤率往往高於國內市場，即仍有一定降價空間來部分抵消關稅的影響。

二、中國汽車行業龍頭可能會加快在歐盟進行本土化組裝，這獲得匈牙利、義大利、西班牙等歐盟成員國的歡迎。在此前對比亞迪海豹電動車拆解報告中，瑞銀指出即使在東歐本土組裝汽車後，中國龍頭企業仍將比歐盟傳統整車廠擁有25%的成本優勢。

因此，加徵關稅對一些歐盟大眾市場車企的利多非常有限，因為由於利潤率走低，走量的電動汽車族群仍將面臨激烈競爭。對於高端整車廠而言，在歐洲沒有影響。

報告提到，問題是中國是否會推出更高的進口關稅進行反制。但目前尚不清楚中方是否會進行反制，若推出反制措施，是否會針對汽車業或是其他行業。

報告同時指出，下一步理論上可能還有轉機。根據單獨傳達的訊息，接受抽樣調查的汽車公司現在可對計算的準確性提出意見。到7月4日，歐盟執委會將公布對詳細計算的說明，並在公布後立即執行關稅。最終措施將於11月4日公布，有效期為5年，因此理論上還有3週的談判期。

但目前來看，相較於期待歐盟和中國達成協議進而完全避免關稅，稅率微調的可能性更大。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130613