第3屆人權教育繪本成果發表 未來有望出版

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國家人權博物館推出第3屆「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」，26日舉辦成果發表會暨人權繪本交流座談，創作者陳威諺（右起）的作品「發現」以及倪韶、郭昱沂的作品「願望信」一同獲得首獎。中央社記者鄭清元攝 111年6月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）國家人權博物館今年推出第3屆「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」，最終在12組繪本中，共選出作品「發現」、「願望信」及[O.O]，未來規劃出版。

今年共有12組、17名創作者參與繪本徵選計畫，各具漫畫、教育、插畫等不同背景，人權館藉由4個月以上的工作坊或共學討論等方式，協助創作者們描繪台灣的人權故事，今天舉辦第3屆成果發表會暨人權繪本交流座談。

人權館代理館長張嬋娟在成果發表會上致詞表示，這屆人權教育繪本創作工作坊從44組報名者初選出12組，透過共學討論、不義遺址空間踏查、政治受難者及家屬故事分享等19場工作坊及討論課程，每組創作出來的繪本作品呈現都非常打動人心。

成果發表會上，包含聯經、幼獅、維京國際、遠流、青林、典藏、親子天下等出版社編輯出席與會。張嬋娟呼籲，出版界可從繪本計畫挖掘具潛力的作品，期待未來可以看到讓親子、師生共讀的人權繪本問世，這也是人權館希望透過不同藝術介面，傳達、推動人權教育的初衷。

人權教育繪本徵選計畫重要推手林真美表示，人權教育繪本創作工作坊3年下來共發掘32名創作者，累積成果豐碩，今年12組作品呈現出白色恐怖、人權、轉型正義、原住民、女性等多元面向，評審作品過程雖然辛苦，但每件作品都讓人深深感動。

12組繪本中，評審共選出3件優秀得獎作品，分別是同時獲得首獎的「發現」及「願望信」，還有第3名的[O.O]。評審認為，「願望信」作品故事完整度高，文字優美；「發現」情感敘事成熟，故事情節一氣呵成；[O.O]的創作手法特殊，是歷屆成果中唯一採立體書繪本創作的數字詩作品，極具創意及用心。

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人權館透過新聞稿表示，後續將和得獎創作者簽署合作意向書，未來規劃與出版社採取合作出版，結合博物館的資源宣傳推介，也期待將來能有更多人權繪本問世。

今年曾協助創作者們參與工作坊的政治受難者蔡焜霖，也出席成果發表會。他表示，非常享受這屆繪本創作工作坊的過程，從中感受到現代年輕人熱心、有主見、正義感、勇於學習的熱情一面，同時也深深肯定台灣年輕人，相信他們可以用溫柔而堅定的力量，推動台灣的轉型正義。（編輯：管中維）1110626

國家人權博物館「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」26日舉辦第3屆成果發表會暨人權繪本交流座談，創作者于佳琳（右）及黃子彥（左）以立體繪本「[O.O]」獲得第3名。中央社記者鄭清元攝 111年6月26日

國家人權博物館「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」邁入第3屆，26日舉行成果發表會暨人權繪本交流座談，現場展出12組成果作品，讓與會者翻閱。中央社記者鄭清元攝 111年6月26日

國家人權博物館推出第3屆「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」，26日舉行成果發表會暨人權繪本交流座談，現場展出12組成果作品，用圖像語言傳達人權理念。中央社記者鄭清元攝 111年6月26日