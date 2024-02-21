人權館台北國際書展講座 藉繪本讓孩子理解人權

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）國家人權博物館今日在台北國際書展公民書區舉辦「畫話一座島嶼—台灣人權繪本孵化器」講座，繪本作家陳瑞秋分享，繪本在治癒心靈同時，也能讓人深刻感受人權問題的現實性。

陳瑞秋今天在講座中表示，她觀察當父母向孩子們講述繪本故事時，孩子們並不會感到害怕，反而全神貫注地投入到故事情節，享受故事的發展過程。

今天由沃時文化執行總監蔡雨辰與知名繪本作家陳瑞秋，以「畫話一座島嶼—台灣人權繪本孵化器」為題，分享人權繪本創作的心路歷程與使命。講座中蔡雨辰分享，人權繪本以獨特方式呈現每個人的價值和權利，利用繪本作為媒介，能讓孩子更容易理解人權的概念。

蔡雨辰說，繪本的閱讀對象不局限於孩子，也不應假設孩子對此缺乏興趣或理解能力。從過去繪本工作坊的經驗來看，孩子們反而對繪本充滿高度興趣，並且大膽地提出問題。蔡雨辰特別強調，繪本的特質在於能以輕鬆、譬喻的方式講述故事，不應被視為教材，做沉重、教條式的灌輸。

據國家人權博物館今天發布的新聞資料，今日到訪國家人權博物館展位的貴賓包括行政院前院長蘇貞昌、政務委員羅秉成及立法委員陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、吳沛憶等，展現對人權議題的重視和支持。

人權館表示，書展期間國家人權博物館「寫繪人權」展位還有多場講座，歡迎民眾參與。（編輯：龍柏安）1130221