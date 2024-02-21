更多編輯台推薦新聞：
韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
文化

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

人權館台北國際書展講座 藉繪本讓孩子理解人權

2024/2/21 21:28（2/21 22:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國家人權博物館參與2024台北國際書展，21日在公民書區舉辦「畫話一座島嶼–台灣人權繪本孵化器」講座，盼藉繪本作為媒介，讓孩子更容易理解人權概念。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月21日
國家人權博物館參與2024台北國際書展，21日在公民書區舉辦「畫話一座島嶼–台灣人權繪本孵化器」講座，盼藉繪本作為媒介，讓孩子更容易理解人權概念。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）國家人權博物館今日在台北國際書展公民書區舉辦「畫話一座島嶼—台灣人權繪本孵化器」講座，繪本作家陳瑞秋分享，繪本在治癒心靈同時，也能讓人深刻感受人權問題的現實性。

陳瑞秋今天在講座中表示，她觀察當父母向孩子們講述繪本故事時，孩子們並不會感到害怕，反而全神貫注地投入到故事情節，享受故事的發展過程。

今天由沃時文化執行總監蔡雨辰與知名繪本作家陳瑞秋，以「畫話一座島嶼—台灣人權繪本孵化器」為題，分享人權繪本創作的心路歷程與使命。講座中蔡雨辰分享，人權繪本以獨特方式呈現每個人的價值和權利，利用繪本作為媒介，能讓孩子更容易理解人權的概念。

蔡雨辰說，繪本的閱讀對象不局限於孩子，也不應假設孩子對此缺乏興趣或理解能力。從過去繪本工作坊的經驗來看，孩子們反而對繪本充滿高度興趣，並且大膽地提出問題。蔡雨辰特別強調，繪本的特質在於能以輕鬆、譬喻的方式講述故事，不應被視為教材，做沉重、教條式的灌輸。

據國家人權博物館今天發布的新聞資料，今日到訪國家人權博物館展位的貴賓包括行政院前院長蘇貞昌、政務委員羅秉成及立法委員陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、吳沛憶等，展現對人權議題的重視和支持。

人權館表示，書展期間國家人權博物館「寫繪人權」展位還有多場講座，歡迎民眾參與。（編輯：龍柏安）1130221

2024台北國際書展持續展出中，前行政院長蘇貞昌（前左2）21日到訪國家人權博物館展區，現場翻閱人權繪本「翻頁之後」。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月21日
2024台北國際書展持續展出中，前行政院長蘇貞昌（前左2）21日到訪國家人權博物館展區，現場翻閱人權繪本「翻頁之後」。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月21日
#國家人權博物館
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48