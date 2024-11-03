淡水河竹筏帆船現身 114年目標新船遠航與那國島

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（中央社記者王鴻國新北3日電）為促進各界重視竹筏帆船文化，南島社大與社區大學全國促進會合作，今天上午成功讓竹筏帆船在淡水河現身；南島社大將募資籌建有更大帆的新船，希望明年能航向日本與那國島。

今天一早竹筏帆船現身八里龍形碼頭，在遊艇護衛下，約9時揚帆出發，不到半個小時就來到淡水老街附近河岸，隨即返航，卻遇逆風及更強水流，操作的船員們趕緊收帆，改以人力操櫓，近11時才把船划回龍形碼頭。

台東縣南島社區大學發展協會（簡稱南島社大）總幹事劉烱錫指出，這艘船無法逆風航行，因此需看實際狀況看風力、海流及人力來航行，這次3種技巧全都用上。只能說沒有完全掌握情況，在流水跟風向的掌握度還不是很高。

南島社大指出，竹筏帆船為台灣在世界航海文化的特色，自古以來就分布於台灣四周海域，且延續至1950年代仍然是海上漁獵、交通運輸的主力船舶。後來船身材料由竹管轉化為塑膠管，風帆動力改由馬達取代，常見的塑膠管筏動力船也成了台灣漁港的特色。

劉烱錫表示，在動力可抵抗海流下，傳統竹筏帆船工藝技術，以及船員們對海岸地形、海流、潮流、風況、竹筏操作、跨島航海、漁獵與運輸技術等文化，因不再傳承而跟著流失。

他表示，為了搶救在地的海洋文化，南島社大自2003年起推動東海岸阿美族的竹筏文化重建，逐漸恢復竹筏工藝與海上操作技術，歷經2019年都歷部落號（Torik）號、2022年Sanayasay（綠島）號，到今年的Torik-Sanayasay號，特別以黃槿樹的內皮製作風帆而有突破，終於在6月完成跨越黑潮，往返綠島的航海。

他表示，在Sanayasay（綠島）文化圈中，東部海岸稱作Sanayasay，在台東則稱為蘭嶼，因此推估Sanayasay應是南島文化，只是依原住民看到的島不同而有不同解讀，日本與那國島也有類似情形。

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他表示，目前正募資蓋新船，希望說12月份就可以開始取得竹子並進行削皮跟埋沙，最後有彎、綁等技巧。預估明年5月份就能做好了，希望和各地社大交流研討，想把工業化之前的海洋文化找回來。

他表示，依現有技術，做不出來更大船，但有信心把帆再加大，因為目前所做的帆只有過去2/3，畢竟從口傳歷史得知，以前的船可以航海到廈門、福州、香港。所以明年的船帆會做得更大，預計從墾丁出發，經綠島到與那國島後再返航。（編輯：陳清芳）1131103