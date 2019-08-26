無殼蝸牛運動30年 巢運籲各政黨提青年安居政策

（中央社記者韋樞台北26日電）無殼蝸牛運動滿30年，巢運組織今天表示，北市房價所得比從1989年的8.58上升到2014年14.94，高房價問題不但無解，青年買房更無望；將要求各政黨舉行論壇說明青年安居政策主張。

包括OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、反教育商品化聯盟等諸多民間組織今天群聚舉行「無殼蝸年30年記者會」，會中對於近年政府興辦社會住宅、包租代管的投入與著力，但仍不願觸及購屋與租屋市場制度的改革，包括交易資訊透明、稅制合理調整、大量空屋閒置、租屋黑市等。

巢運發言人、專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，30年過去，北市房價所得比不降反升高達15倍，受害的就是這群買不起房的年輕人，房價已遠超過年輕人可負擔範圍，但退而求其次去租屋，但全國租金指數自2011年2月起至今每個月都上漲，從未回跌，顯見租屋市場規模小，供不應求。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，房價愈走愈高，年輕人對買房、房市稅制或結構的改革很無感，但房租愈來愈高，且中低租金的租房又普遍缺乏居住安全的問題是年輕人心中的痛，且去年通過的租賃條例只對包租代管業有所規範，但對租屋稅制等事宜缺乏進一步規範。

反教育商品化聯盟成員，淡江大學學生謝毅弘表示，淡江大學校內宿舍不夠住，只好在校外租屋，結果校外租屋頂樓加蓋，違建等安全堪憂，結果年年發生大火造成學生傷亡，要求學生能在校內有平價宿舍可住。

彭揚凱認為，若政府政策無法面對高房價結構問題，年輕人住的問題就解決不了，因為政府更不可能提高年輕人2倍到3倍所得；安定居住問題無解，後續很多問題群起，巢運組織認為，總統和立委選舉明年1月舉行，各政黨必須把「青年安居」視為國安問題，此問題會導致出生率和勞動率下降，需要國家層級來解決。

彭揚凱說，接下來巢運等組織會分場次請各政黨進行公開論壇，並就解決「青年安居」議題提出政策主張。包括「青年貧窮」，薪資增幅遠低於房價飆漲，如何協助居住的可負擔性；「購屋無望」，如何讓房市和房價更合理化；「租屋困難」，如何讓租屋有品質和保障；「學生居住」，如何讓學子住得安穩和安全。1080826