台中加工區釋130職缺 薪資上看59K

（中央社記者廖禹揚台北8日電）經濟部加工出口區管理處台中分處16日將舉辦廠商聯合徵才活動，總計將提供130個職缺，其中薪資最高上看新台幣5.9萬元，更有多樣海外職缺機會。

因應廠商求才需求，台中加工出口區將於16日上午10時至下午1時，於園區內從業員工康樂室（臺中市潭子區建國路1號後棟3樓）舉辦廠商聯合徵才活動，參與廠商包括光聯科技、亞洲光學及億力光電等區內光電大廠，同時也邀請鄰近廠商瑞格電子、邦泰複合材料、誠品光電科技及寶熊漁具參與。

台中分處表示，本次徵才職缺包括包括工程師、海外業務專員、主管、儲備幹部、品保人員、繪圖人員等多樣化職缺項目，其中高階工程師薪資更上看5.9萬。

值得注意的是，也有廠商釋出多樣海外職缺，包括歐美線業務代表、駐緬甸課長，對派駐海外有興趣的求職者可把握機會。

為提供求職民眾及求才廠商快速便利的媒合服務，台中分處表示，已與區內潭子就業服務台建立合作平台，歡迎待業或想轉換跑道的求職者至加工出口區管理處網頁（http://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢或洽台中分處（04-25322113分機403）、加工區潭子就業服務台 （04-25346908）。（編輯：鄭雪文）1081008