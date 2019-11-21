崇友推人臉辨識智能電梯 鎖定高階豪宅市場

（中央社記者鍾榮峰桃園21日電）電梯大廠崇友布局電梯智慧物聯商機，今天展示具備人臉辨識AI功能的智能電梯，鎖定高階豪宅市場。

崇友今天開放桃園楊梅廠，展示自有品牌堅尼西斯物聯網電梯平台，並首次展示具備人臉辨識AI功能的智能電梯。

崇友總經理游本立表示，集團積極布局電梯智慧物聯（AIoT）商機，強化人機介面創新整合，旗下堅尼西斯品牌在今年整合電梯AI人臉辨識技術，打造電梯智能化電梯品牌。

崇友今年推出電梯AI人臉辨識系統、以及群眾檢知系統，當電梯AI人臉辨識系統偵測到用戶後，會直接派車到樓面，直接將用戶送達自己設定的樓層，另一方面，透過群眾檢知系統可感測乘場的候梯人數，搭配無人檢出技術，智慧判斷樓面是否有無電梯使用需求、以及需要多少台電梯進行候車人潮疏散，調配電梯調度。

另外透過雲端電梯監控系統的連網技術，可蒐集電梯運行大數據，在分析電梯使用狀況外，可結合崇友旗下維修保養服務，提升維修保養人員派工效率，形成電梯主動式安全防護網。

談到自有品牌堅尼西斯布局，游本立表示品牌營收維持在10%左右比重，在台灣近5年21層樓以上的超高樓建築使用執照核發件數，保持在9%到13%水準，目前品牌在高樓層案源市占率約9%。

在物聯網電梯布局，游本立指出目前在物聯網電梯已推出150多台，今年推出智能電梯，鎖定高階豪宅市場。

崇友的群眾檢知系統可應用在百貨、飯店、商辦等需迅速疏散候機人潮的場所，無人檢出技術可適用在醫院、商辦等場域。（編輯：黃國倫）1081121