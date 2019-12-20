歐盟綠色新政未納核電 經部籲全民支持能源轉型

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部今天表示，歐盟最新發布的綠色新政正式文件中，並未納入核電，僅在會議結論中表示尊重各會員國對能源配比的決定；在考量核廢料及核災風險下，呼籲全民支持能源轉型。

對於媒體報導歐盟高峰會結論中將核電納入綠能，經濟部今天澄清表示，歐盟發布的綠色新政（European Green Deal）正式文件中並未納入核電，僅在會議結論中提到，尊重各會員國決定各自能源配比，包括部分會員國傾向使用核電為其能源組成的一部分，並未要求各國將核能納入能源結構，該報導為完全錯誤的斷章取義。

經濟部說明，歐盟對綠色發電技術的討論，除以碳排放量作為重要指標外，還須檢視是否「不造成顯著傷害」，必須考量發電技術的相關廢棄物，是否會對環境產生長期性顯著傷害，而核廢料至今仍無徹底處理成功的案例，也是使用核電最大的爭議之一。

至於報導指「德國認廢核是錯誤」的說法，經濟部表示，此為德國執政黨眾議院能源業務發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）發言，但德國政府發言人隨即對外說明，政府逐步汰除核電的政策不會因此改變，環境部長也透過推特重申，德國廢核為正確決定。

經濟部指出，歐盟28個會員國中，半數未使用核電，使用核電國家中的德國、比利時、西班牙已確認廢核時程，核電大國法國也宣示減少核電使用，顯示歐盟多數國家走向減核、非核方向並未改變。而依據國際能源總署（IEA）「2019年全球能源展望」，達成巴黎協定控制溫升攝氏1.5至2度目標，主要手法為提升能源效率（37%）及發展再生能源（32%），核電減碳貢獻僅占3%。

經濟部呼籲，在考量難解的核廢料議題及核災風險下，呼籲全民支持能源轉型，透過展綠、增氣、減煤與非核方式，在確保穩定供電狀況下，兼顧非核及減碳目標。（編輯：鄭雪文）1081220