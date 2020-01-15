台船水下基樁產線啟用 離岸風電加速推進

（中央社記者王淑芬高雄15日電）能源政策轉型，離岸風電成為重點產業，台船公司今天啟動一貫作業水下基樁產線，台船公司董事長鄭文隆表示，產線完成後將趕在明年3月完成60支基樁點交，以加速離岸風電發展。

離岸風電是政府產業的發展重點，台船公司配合政府能源政策並負有離岸風電工程的任務。台船公司今天舉辦「一貫作業水下基樁產線啟用典禮暨與財團法人金屬工業研究發展中心簽署海工鋼構高效能智慧產線合作備忘錄儀式」，工業局副局長楊志清出席見證。

台船配合離岸風電的發展，將離岸風電鋼構生產列為主要產品之一，107年董事會通過投資新台幣6.8億元，建立離岸風電一貫作業水下基樁產線，並接下水下基樁（Pin Pile, P.P.）的訂單，經歷1年4個月打造產線，今天式啟用並開始生產水下基樁。

台船指出，這條產線主要是在承攬水下基樁製造業務，以落實離岸風電產業本土化，結合公司吊車與自有船塢、碼頭、儲存區，及大型駁船等優勢，成為海工鋼構及電銲本土供應鏈主力廠商，同時可以讓台船多角化經營並擴展公司在大型鋼構製程的工法及業務。

台船公司水下基樁產線包含4大區塊，包括圓筒製造區、圓管成長區、成品檢驗區及標線塗裝區。台船指出，前年接手沃旭能源公司水下基樁訂單，去年8月份與興達海基（沃旭大彰化案）簽訂水下基礎轉接段（Transition Piece,T.P.）合約，正式啟動製作重量達200餘噸，高約10米的水下基礎轉接段，預計今年2月開始批次交貨。

台船公司也利用現有的構件生產區、小組電銲區等完成第一期T.P.產線建置。台船也規劃二期T.P.產線，預計今年7月完工、投產，屆時可同時生產6座T.P.，年產量達24座。

台船指出，水下基礎轉接段產線可配合政府落實離岸風電本土化政策，承攬T.P.製造業務並扎根，有助於成為本土供應鏈主力廠商。

台船公司指出，水下基樁直徑4公尺，長80公尺，於完成後打進海床，再進行水下基礎灌漿，以因應離岸風電發電使用。水下基樁預計明年3月完成60支交由沃旭施做水下基礎工程。（編輯：孫承武）1090115