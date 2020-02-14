力挺放寬張綱維條款 銀行工會盼今年股東會適用

全金聯及六大銀行工會14日舉行記者會表示，支持金管會放寬讓持有200萬股股票小股東，也可擔任委託書徵求人，希望今年股東會即可適用。中央社記者劉姵呈攝 109年2月14日

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北14日電）為避免有股東利用委託書作為金融機構經營權爭奪的工具，全金聯及六大銀行工會今天表示，支持金管會讓小股東也可擔任委託書徵求人，門檻訂為200萬股，希望今年股東會即可適用。

金融監督管理委員會1月14日公布修訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，規定金融機構召開股東會徵求人資格條件，除應要1年以上、且持有已發行股份總數至千分之5外；另增訂個別股東若持有金融機構已發行股份達200萬股門檻時，也可擔任委託書徵求人。13日已預告期滿，預計3月上路。

針對金管會適度放寬金融機構徵求委託書門檻，全金聯及合庫銀行、兆豐商銀、彰化銀行、第一銀行、台灣企銀、華南金控等六大工會理事長今天舉行聯合記者會表示，支持適度修訂放寬委託書徵求人門檻，希望今年股東會就可適用。

全金聯指出，金融機構營運涉及大眾存款戶及保戶權益，若持有少數股份的股東，利用委託書取得公司經營權，恐影響金融機構的穩定經營，因此去年金管會修正後提高至千分之5且1年以上之後，同時也取消個別股東擔任金融業委託書徵求人的最低持有股數80萬股的條件。

然而，特定金融機構長期皆為財團及特定家族把持，甚至部分問題金融最後遭政府接管、標售賠付，且令人詬病甚久。

舉例來說，先前發生遠東航空董事長張綱維透過7家投資公司徵求，擔任三信商銀的董事，就是為了規避「金融業大股東適格性」的審查。

全金聯表示，金管會為了防範類似事件，去年再度修正提高至千分之5、且1年以上之後，同時取消個別股東擔任金融業委託書徵求人的最低持有股數80萬股，也被稱為「張綱維條款」。不過，大多數小股東透過銀行工會反映，門檻過高，無實質參與權。

因此，金管會這次將個別股東必須持有的門檻數提高，從原本規定的80萬股、拉高到2.5倍至200萬股。

銀行工會表示，此次修正將更有助於改善股權結構問題，提高董事會運作透明度，對小股東來說較為放寬與公平，也可避免其他股東於金融機構股東會有選舉議案時，利用委託書作為經營權爭奪的工具。

其中，今年最受矚目的為彰銀與合庫銀董監改選，銀行工會認為，若能盡快適用，更能落實公司治理機制，協調保護各利害關係人應有的權益。（編輯：鄭雪文）1090214