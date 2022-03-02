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培植本土碳盤查機構 經部2法人9月上路

2022/3/2 13:07
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（中央社記者梁珮綺台北2日電）歐盟要求進口廠商從2023年要申報碳排量，2026年起徵收碳關稅，經濟部今天表示，因應未來恐出現龐大需求，將培植法人金屬中心、商品檢測驗證中心成為本土驗證機構，力拚9月起協助中小企業進行碳盤查。

歐盟去年提出「碳邊境調整機制」（CBAM），2023年要求進口企業自行申報碳排量，2026年起針對高碳排產品課徵碳關稅，各國紛思考因應策略。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋以及組長黃志文上午出席「APEC跨能源與標準主題論壇」，會後接受媒體聯訪時指出，因應CBAM恐衍生龐大需求，將培植法人金屬中心、商品檢測驗證中心及工研院量測中心作為本土驗證機構。

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依照規劃，金屬中心、商品檢測驗證中心預計在9月上線。謝翰璋表示，首先，要協助企業進行整體碳盤查，再針對每項產品做碳足跡盤查，第一階段共培訓60名查證員，若每人都能獨立查證，一般來說，2到3天就能完成中小企業的碳盤查，「第一波需求應該扛得住」。

黃志文補充，目前國內有7家碳驗證機構，但都是歐商，分別來自英國、法國、德國、瑞士及挪威，雖然目前還沒看到需求，但可能2、3年後會突然爆發，避免屆時查證單位不夠，因此超前部署，建構本土能量。（編輯：翟思嘉）1110302

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