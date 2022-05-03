沃旭砸70億蓋離岸風場陸上變電站 併聯規模全台最大

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沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的2座陸上變電站，如期完工並通電運轉，規模為全台最大。（沃旭能源提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月3日

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（中央社記者曾智怡台北3日電）沃旭能源今天舉行大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站併聯完工線上典禮，這項工程斥資逾新台幣70億元、耗時3年完工，沃旭能源指出，陸上變電站的啟用，代表風場電力可一路送至陸上降壓，最後輸送到台電的彰一開閉所、併入電網，規模是全台最大。

後續風場進入海上施工階段，沃旭能源總經理汪欣潔表示，盼政府繼續放寬海上施工船舶限制，拚年底如期完工商轉。

沃旭能源今天在彰濱工業區舉辦「沃旭入厝，扎根彰化」大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站併聯完工線上典禮，汪欣潔致詞表示，陸上變電站是風場最先動工的工程，3年來和星能等合作夥伴、及近20家在地供應商一起努力，克服天候、疫情等困難，終於完成建立1萬5000坪、900MW所需的2座陸上變電站。

這項投資超過70億的電力基礎設施統包工程合約，包含2座先進的變電站主建築物，以及一條3.7公里長的電纜隧道。

汪欣潔指出，陸上變電站工程展現沃旭培養在地供應鏈的決心，在地供應商、承包商有8成都來自台灣本地員工，大至統包合約、小至餐飲交通等，已創造彰化和周遭中部地區近1000個工作機會，外溢經濟效益遠超過合約金額，同時強化彰化為綠能重鎮的地位。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長鄔利克致詞表示，陸上變電站完工運轉，代表現在已可反饋電力到風場，也能將風場的電力，經海上變電站升壓，再經由輸出電纜送至陸上變電站降壓後，透過因應台灣氣候與地形量身打造、長達3.7公里的電纜隧道，將電力輸送到台電的彰一開閉所，併入台電電網。

鄔利克指出，以900 MW併聯容量來看，大彰化離岸風場的陸上變電站規模為全台最大。

如今風場進入海上施工密集期，汪欣潔接受媒體訪問時表示，海上工程包含水下基礎、陣列海纜鋪設、風機安裝等，如今政府逐步鬆綁疫情措施，盼主管機關、指揮中心繼續放寬海上施工船舶限制，給予最大彈性，把握今年每個氣候窗，推進風場施工進程。

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經濟部能源局能源技術組長陳崇憲致詞表示，能源局會持續協助開發商突破防疫限制，讓施工更順利；目前也已啟動第三階段區塊開發，年底完成選商規劃，盼與在地開發商、供應鏈形成夥伴關係，共同實現2025年能源轉型、2050年淨零碳排目標。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，併網容量為900MW，將設置111座風機，兩週前迎來西南風場首座風機成功發電，風場預計今年底完工。（編輯：潘羿菁）1110503