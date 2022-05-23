半導體續熱 4月製造業電力景氣燈號維持熱絡紅燈

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）俄烏戰事延燒、國際大宗物資價格居高不墜，衝擊全球經濟表現，不過全球對半導體需求仍殷切，台灣綜合研究院今天公布的4月製造業電力景氣燈號維持熱絡紅燈。

台綜院分析，近期受俄烏戰事延燒，以及主要國家對俄羅斯採取經濟制裁，造成國際大宗商品價格居高不下，國內民間消費疲弱；而中國大陸動態清零防疫政策再度擾亂全球供應鏈，影響國內廠商產能降載、物流受阻，海外生產基地出口訂單因而大幅衰退，不過國內生產訂單及出口仍呈現正成長。

雖然國際情勢充滿不確定性，台綜院今天公布的4月全國產業高壓以上用電量較去年同期增加2.27%，整體產業的電力景氣燈號維持黃紅燈，並預測4月經濟成長率為3.9%。

進一步以產業別分析，台綜院表示，受惠新興科技應用及數位轉型持續擴展，全球對半導體需求依舊殷切，整體製造業4月用電量較去年同期增加2.24%，對經濟創造可觀的附加價值，電力景氣燈號維持熱絡的紅燈。

台綜院特別指出，半導體業因晶片需求強勁，業者持續投資擴充產能，用電量仍維持雙位數成長，電力景氣燈號呈現熱絡紅燈；同時帶動電子業及其他電子零組件業需求暢旺，用電量成長率超過4%，電力景氣燈號也呈現熱絡的紅燈。

不過光電材料及元件業受中國大陸封控及電視、手機等消費電子買氣不佳，導致面板價格下跌，需求減弱，電力景氣燈號由黃藍燈轉向衰退藍燈。

鋼鐵業則因俄烏戰爭因素對市場影響逐漸淡化，國際鋼市需求驟減，加上中國大陸實施封控造成鋼材物流受阻，國際鋼價持續下跌，電力景氣燈號由黃藍燈轉向衰退藍燈。

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台綜院今天除了公布4月電力景氣燈號，也分別下修3月經濟成長率至3.1%、第1季經濟成長率為3.1%，分別較3月預測值微幅下調0.2與0.1個百分點，主因是國內自用發電設備的自用發電量不如預期所致。

台綜院提醒，隨著科技創新應用與半導體投資持續擴增，國內出口及民間投資維持穩定，支撐國內經濟成長，但近期國內外主要機構均下修2022年全球經濟成長，且預期通膨高漲將促使主要經濟體進入升息循環，主要國家經濟成長恐走緩，後續應審慎評估國際不確定因素及國內疫情升溫對台灣經濟成長的影響力道。（編輯：楊蘭軒）1110523