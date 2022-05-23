拜登稱考慮解除對中關稅 亞股多收高

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（中央社香港23日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）表示正在考慮解除前總統川普時期對中國施加的一些貿易關稅後，亞洲股市今天多半走揚，但市場氣氛仍受通膨與經濟成長的疑慮影響。

法新社報導，美國針對數以千億計美元中國商品的關稅預計7月到期，愈來愈多人呼籲拜登取消這種懲罰性關稅，來幫助美國對抗40多年來最高的通膨率。

拜登今天在日本東京作上述表示前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上週也說，川普實施的一些關稅「似乎對消費者和企業的傷害更大」，且無益於處理中國構成的實質問題。

拜登也稱美國經濟陷入衰退並非無可避免，但他承認美國消費者生計壓力沉重。而解除關稅可以降低進口產品價格，幫助抑制飆漲的美國通膨率。

拜登今天並宣布，有13個國家已加入由美國領導的亞太新貿易倡議「印太經濟架構」（IPEF），但這項倡議的效力仍有疑問。

投資人現將焦點擺在25日將公布的聯邦準備理事會（Fed）公開市場委員會最近一次會議紀錄，尋找聯準會進一步升息的跡象。

華爾街股市20日短暫落入熊市，標準普爾500指數已從1月的高點下跌大約19%，今天亞洲股市交易謹慎。

香港股市下挫1.2%，上海股市收平盤。北京降息並未激勵中國市場，因投資人仍擔心中國持續實施會傷害經濟、干擾全球供應鏈的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制。

新加坡股市收跌，但東京股市收漲1.0%，首爾、曼谷、台北股市都收高。

雪梨股市今天也微幅收高。澳洲中間偏左派的勞工黨（Labor Party）在上週末大選結束保守派十年執政，新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的政府預料會調整氣候變遷等方面的政策，但經濟學家不認為會影響到經濟成長預測。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110523