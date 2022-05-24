與台新金1個月內和解彰銀釋股案？ 財部：未定案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）媒體報導，台新金控與財政部糾纏17年的彰銀案，雙方已達成共識，最遲1個月內和解；財政部今天發布3點澄清，相關經營權爭議調解事件尚未定案。

鏡週刊今天報導，台新金與財政部對薄公堂爭取彰化銀行經營權一案，即將畫上句點；最高法院出手，從年初起，安排4場調解委員會，雙方日前達成共識，台新金撤告，由財政部協助，四大基金、壽險業者以每股18.5元，買進台新金1成彰銀持股，雙方將在5月底、最遲1個月內完成和解。

財政部下午發布3點聲明指出，彰銀經營權爭議調解事件尚未定案。財政部表示，第一，案件仍在最高法院調解中，關於報載調解條件，如價格及數量等，並未定案，所稱潛在承買人包含四大基金，也與事實不符。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第二，財政部在調解過程均尊重調解委員職權行使，秉最大誠意及善意，遵照指示，積極研提可行方案，尋求共識，但調解條件，仍宜符合交易實務、市場行情及潛在投資人的意願，以公平、合理，且可受公評的條件辦理。

第三，財政部再次呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，確實履行保密義務，切勿對外提供任何調解中資訊，避免造成各界誤解。（編輯：潘羿菁）1110524