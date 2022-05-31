經部推碳估算數位工具 助中小企業掌握碳排

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（中央社記者曾智怡台北31日電）綠色供應鏈潮流衍生碳盤查需求，經濟部今天表示，「2050淨零排放網」網站提供的碳估算數位工具正式上線，將協助中小企業透過簡易操作，掌握自身溫室氣體排放情形與來源，踏出減碳第一步。

因應淨零排放，許多國際品牌紛紛加入再生能源倡議RE 100並加碼宣示淨零排放目標，要求供應鏈廠商提供排碳量資料，從而計算產品碳足跡或供應鏈總排放量，並推動供應鏈進行減碳，讓中小企業備感壓力。

經濟部今天發布新聞稿表示，為協助中小企業瞭解碳排放量，在今天推出碳估算數位工具，中小企業可視需求，在試算練習區進行碳排計算；練習區無須註冊會員，只要直接輸入電力、汽柴油、天然氣及瓦斯等主要能源使用數據，即可認識自身碳排放的概算。

另外，企業可依不同產業屬性及能源使用，於試算區填入燃料、冷媒等其他可能造成溫室氣體排放的製程數據，或填寫燈具、空調、冰箱等常用設備使用情形，全面瞭解運用能源的種類與分布，計算出更精確的碳排放量。

經濟部表示，若企業想更進一步瞭解自身碳排放源與占比，並制定相應減量的計畫，進階版碳估算工具透過更深入的數據蒐集，包含鍋爐、發電機、冷凍空調設備與車輛等資源用量，提供碳排放熱點分析，以鼓勵企業做為擬定減碳計畫及成效追蹤的依據。

同時，可串聯經濟部各局處所提供的淨零諮詢診斷與減碳技術輔導等協助。

經濟部補充，碳估算工具可於「2050淨零排放網」查詢。（編輯：趙蔚蘭）1110531