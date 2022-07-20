更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

沈榮津：新南向政策 體現美印太戰略

2022/7/20 12:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北20日電）行政院副院長沈榮津今天表示，台灣新南向政策體現美國印太戰略及區域夥伴共享價值，韓國新南方政策、印度東進政策、歐盟印太合作戰略也陸續推出，顯示各國充分理解與認同與東協國家交朋友、共同推動合作的重要性。

沈榮津、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、國發會副主委游建華，今天出席「2022百年巨變 黃金東協」論壇並致詞，總統蔡英文也以預先錄影的方式，為活動致詞。

沈榮津表示，新南向政策是台灣重要經貿戰略，各國也將東協視為重要合作夥伴，基於雙向互惠與多元發展原則，促進台灣與東協、南亞、紐澳等18國多層面全面鏈結，並透過經貿、科技、文化及教育合作共享資源、培育人才，共同促進區域繁榮。

沈榮津提及，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅也稱讚台灣新南向政策，體現美國印太戰略及區域夥伴共享價值，而韓國新南方政策、印度東進政策、歐盟印太合作戰略也陸續推出，顯示各國充分理解與認同與東協國家交朋友、共同推動合作的重要性。

沈榮津說，政府高度關注東協發展，不僅是為推動新南向政策，更是因東協龐大的發展潛力與人口紅利，而近年因應美中貿易摩擦、COVID-19疫情衝擊全球供應鏈，台商持續擴大在東協生產規模，生產比例從2018年1.6%，成長至2021年的3.2%。

沈榮津說，尤其在科技業廠商赴東協投資的帶動下，推升半導體設備、手機、筆電與網通設備的需求，讓2021年台灣對東協的出口金額達到702億美元，年增32%，創歷年新高，今年1至5月出口金額也已達342億美元，年增23.4%，同創同期新高。

沈榮津強調，今年發布的東協千大台商調查報告也指出，東協千大台商總營收已達新台幣6.1兆元以上，連5年創新高，尤其是在新加坡、越南、菲律賓的營收成長，都有亮眼表現。

王美花表示，前陣子與工總就新南向政策推動召開會議，而在疫情趨緩後，經濟部已陸續推動線上線下交流活動，許多東協國家更認為，線上會議難以取代實體會議，並提及他們想來台灣，這些經濟部都會盡量安排。

王美花也提及，她最近與企業座談，許多企業也針對電子、資通訊產業等投資，提及人才的缺乏，經濟部已就此開始規劃相關人才交流與培育，台灣有良好基礎，也樂意做人才培育。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇建榮表示，財政部思考如何透過租稅措施、金融產業，作為台商前進新南向的後盾，其之包括鼓勵公股行庫增加海外據點，使金融業能更貼近新南向市場，目前在該地區已設置78個單位。

蘇建榮接著說，此外，公股銀行至今在新南向地區對台商授信餘額已逾新台幣7000億元，財政部對肩負出口推廣重要政策的輸出入銀行，也持續增資200億元，目前其資本額已達320億元。（編輯：黃國倫）1110720

沈榮津
高中職大專水力發電設計比賽 沈榮津盼與實際連結 國安基金11日開會 是否8度護盤投資人屏息等待
蘇建榮
300億租金補貼上路 蘇貞昌感謝財部健全稅源支應 徐國勇聯名蘇建榮鼓勵房東成公益出租人 租稅優惠多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族