沈榮津：新南向政策 體現美印太戰略

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）行政院副院長沈榮津今天表示，台灣新南向政策體現美國印太戰略及區域夥伴共享價值，韓國新南方政策、印度東進政策、歐盟印太合作戰略也陸續推出，顯示各國充分理解與認同與東協國家交朋友、共同推動合作的重要性。

沈榮津、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、國發會副主委游建華，今天出席「2022百年巨變 黃金東協」論壇並致詞，總統蔡英文也以預先錄影的方式，為活動致詞。

沈榮津表示，新南向政策是台灣重要經貿戰略，各國也將東協視為重要合作夥伴，基於雙向互惠與多元發展原則，促進台灣與東協、南亞、紐澳等18國多層面全面鏈結，並透過經貿、科技、文化及教育合作共享資源、培育人才，共同促進區域繁榮。

沈榮津提及，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅也稱讚台灣新南向政策，體現美國印太戰略及區域夥伴共享價值，而韓國新南方政策、印度東進政策、歐盟印太合作戰略也陸續推出，顯示各國充分理解與認同與東協國家交朋友、共同推動合作的重要性。

沈榮津說，政府高度關注東協發展，不僅是為推動新南向政策，更是因東協龐大的發展潛力與人口紅利，而近年因應美中貿易摩擦、COVID-19疫情衝擊全球供應鏈，台商持續擴大在東協生產規模，生產比例從2018年1.6%，成長至2021年的3.2%。

沈榮津說，尤其在科技業廠商赴東協投資的帶動下，推升半導體設備、手機、筆電與網通設備的需求，讓2021年台灣對東協的出口金額達到702億美元，年增32%，創歷年新高，今年1至5月出口金額也已達342億美元，年增23.4%，同創同期新高。

沈榮津強調，今年發布的東協千大台商調查報告也指出，東協千大台商總營收已達新台幣6.1兆元以上，連5年創新高，尤其是在新加坡、越南、菲律賓的營收成長，都有亮眼表現。

王美花表示，前陣子與工總就新南向政策推動召開會議，而在疫情趨緩後，經濟部已陸續推動線上線下交流活動，許多東協國家更認為，線上會議難以取代實體會議，並提及他們想來台灣，這些經濟部都會盡量安排。

王美花也提及，她最近與企業座談，許多企業也針對電子、資通訊產業等投資，提及人才的缺乏，經濟部已就此開始規劃相關人才交流與培育，台灣有良好基礎，也樂意做人才培育。

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蘇建榮表示，財政部思考如何透過租稅措施、金融產業，作為台商前進新南向的後盾，其之包括鼓勵公股行庫增加海外據點，使金融業能更貼近新南向市場，目前在該地區已設置78個單位。

蘇建榮接著說，此外，公股銀行至今在新南向地區對台商授信餘額已逾新台幣7000億元，財政部對肩負出口推廣重要政策的輸出入銀行，也持續增資200億元，目前其資本額已達320億元。（編輯：黃國倫）1110720