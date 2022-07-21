獵風者衛星最快明年發射 整測運送險掀產險競標
（中央社記者謝方娪台北21日電）第2顆台灣自製衛星「獵風者衛星」最快明年首季發射升空，但目前衛星投保的整測運送保險今年底就屆期，國研院太空中心即將啟動下一次投標，為搶先卡位太空產業商機，產險搶標整測運送險意味濃厚。
獵風者衛星為福衛五號後、第2顆台灣自製衛星，日前已全部完成組裝，最快明年第1季發射升空。為移轉可能的損失風險，太空中心均有公開招標，為衛星投保整測運送保險、發射及在軌保險等。
截至目前，涉及國內衛星發射及在軌階段的保險全由臺產得標，不過近年已明顯有其他產險搶進衛星發射前的整測運送保險，如福衛五號整測運送保險由富邦產險承保，獵風者衛星整測運送保險目前也由富邦產險承保，也有其他產險投標但並未得標。
太空中心為衛星投保整測運送保險為一定年期，屆期若衛星尚未發射，會再次公開招標，以獵風者衛星的整測運送保險為例，先前曾由臺產得標，後因保險期間屆期，獵風者衛星尚未發射，太空中心再次公開招標，即改由富邦產險搶下。
太空中心原預估今年底可望發射獵風者衛星，不過根據最新出爐的規劃時程，獵風者衛星最快明年第1季才能升空，但獵風者衛星投保的整測運送保險今年底就會到期，太空中心勢必要啟動下一次投標。
太空中心近期正準備重新招標作業，此次預計只會購買為期數個月的整測運送保險，且按往例會採公開招標，屆時不一定由臺產或富邦產得標，可能有其他產險有意搶進，價低者較有機會得標。
目前台灣衛星發射表現不錯，衛星保險沒有出險紀錄，不過一旦出險，將是鉅額損失，因此產險業者競標時，多半會衡酌國際再保險人願意承接的價格，以免風險全數自留產險業者身上，但因國內產險市場競爭一向激烈，面對新的太空產業商機，是否引發衛星保險低價競標潮，市場高度關注。（編輯：楊凱翔）1110721
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。