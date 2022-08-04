積亞半導體在竹科加碼45億 攻碳化矽功率元件

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）投資台灣事務所今天通過兩家企業投資案，金額達新台幣67億元，其中台亞半導體子公司積亞半導體，將斥資45億元在竹科導入先進設備與智慧化生產系統，要全力投入碳化矽（SiC）化合物半導體功率元件生產。

投資台灣事務所今天宣布再添兩家企業投資案，將斥資共67億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的積亞半導體，以及根留企業方案的安瀚視特。

其中，積亞半導體為台亞半導體的子公司，本次計劃增聘台灣員工120人，逐年分階段斥資逾45億元，在新竹科學園區租賃母公司所持有的廠房，導入先進設備、及智慧化生產系統，全力投入SiC化合物半導體功率元件生產。

投資台灣事務所說明，積亞半導體鎖定碳化矽合物半導體晶圓製造市場，預期2025年在電動車、充電樁、5G通訊及太陽能市場帶動下，碳化矽功率元件需求大增時，產能可滿足市場需要。

安瀚視特本次將擴大投資逾22億元，在台南科技工業區1、2廠擴充產線，並導入智慧化系統及整建倉儲，以因應多角化經營策略，將產品擴及蓋板玻璃、低溫多晶矽玻璃、可折疊玻璃等品項，並持續加大投入產品創新，提供更多滿足市場需求的高階產品。

投資台灣事務所表示，安瀚視特主要業務為玻璃基板製造，供應全球液晶基板廠商，公司曾獲經濟部進出口績優商殊榮，且為落實永續經營的核心政策，安瀚視特擬定創能、節能、環保及永續四大策略，廠房將設置太陽能板、採用低碳設備、回收製程用水及實施碳盤查。

投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已吸引1232家企業、逾1兆7667億元投資，估創造13萬6881個台灣就業機會。

其中「歡迎台商回台投資行動方案」有266家台商投資約1兆727億元，創造8萬2369個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有147家根留企業投資約3198億元，創造2萬3314個就業機會，後續尚有17企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1110804