更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

中國解封和美恐再升息拉扯 亞股走勢分歧

2023/1/6 19:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港6日綜合外電報導）美股昨天重挫後，亞股今天勉力維持住本週的正向動能。稍早，因高於市場預估的美國就業數據顯示聯邦準備理事會必須繼續升息，導致美股重挫。

法新社報導，新的一年開始，亞洲股市走勢堅挺，主要原因在中國解封，同時在若干國內和地緣政治問題上的強硬發言有收斂跡象，使市場產生樂觀情緒。

但市場對美國聯準會收緊政策恐導致衰退的長期憂心，此刻再次發揮作用，因為數據顯示，全美民間部門上月新增就業機會上揚。

美國ADP就業數據顯示，勞動市場依然緊俏，推升了工資壓力，顯示聯準會要對抗創數十年新高的通貨膨脹率，有待努力之處仍多。

美股3大指數昨天跌幅超過1%後，亞洲各地股市今天走勢分歧。香港股市3天來一共漲升逾6%後，今天回跌，恆生指數滑落60.53點或0.29%，以20991.64點作收。

新加坡海峽時報指數跌15.94點或0.48%，收在3276.72點。孟買、威靈頓和馬尼拉股市也都收黑。

上海綜合指數小漲2.42點或0.08%，收在3157.64點，多頭消息在中國當局考慮放寬地產商的嚴格借貸規定。東京日經指數勁揚153.05點或0.59%，收25973.85點。

台北、雪梨、首爾、曼谷和雅加達股市也都收高。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120106

#亞股
#走勢分歧
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族