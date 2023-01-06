中國解封和美恐再升息拉扯 亞股走勢分歧

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（中央社香港6日綜合外電報導）美股昨天重挫後，亞股今天勉力維持住本週的正向動能。稍早，因高於市場預估的美國就業數據顯示聯邦準備理事會必須繼續升息，導致美股重挫。

法新社報導，新的一年開始，亞洲股市走勢堅挺，主要原因在中國解封，同時在若干國內和地緣政治問題上的強硬發言有收斂跡象，使市場產生樂觀情緒。

但市場對美國聯準會收緊政策恐導致衰退的長期憂心，此刻再次發揮作用，因為數據顯示，全美民間部門上月新增就業機會上揚。

美國ADP就業數據顯示，勞動市場依然緊俏，推升了工資壓力，顯示聯準會要對抗創數十年新高的通貨膨脹率，有待努力之處仍多。

美股3大指數昨天跌幅超過1%後，亞洲各地股市今天走勢分歧。香港股市3天來一共漲升逾6%後，今天回跌，恆生指數滑落60.53點或0.29%，以20991.64點作收。

新加坡海峽時報指數跌15.94點或0.48%，收在3276.72點。孟買、威靈頓和馬尼拉股市也都收黑。

上海綜合指數小漲2.42點或0.08%，收在3157.64點，多頭消息在中國當局考慮放寬地產商的嚴格借貸規定。東京日經指數勁揚153.05點或0.59%，收25973.85點。

台北、雪梨、首爾、曼谷和雅加達股市也都收高。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120106