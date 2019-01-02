全球近40萬新生兒 印度占18%居冠

聯合國兒童基金會報告顯示，世界各地估計在元旦有39萬5072名嬰兒誕生，印度就占了18%。（圖取自聯合國兒童基金會網頁unicef.org）

（中央社記者康世人新德里2日專電）聯合國兒童基金會一份最新報告顯示，全球在元旦迎接近40萬名新生兒，這些新生兒有1/4誕生在南亞，其中又以印度的新生兒最多，達6萬9944名，占全球元旦新生兒的18%。

根據這份預估報告，印度在元旦誕生6萬9944名新生兒，其次是中國有4萬4940名新生兒誕生，第3到第5名到依序是奈及利亞（2萬5685名）、巴基斯坦（1萬5112名）和印尼（1萬3256名）。

報告說，世界各地估計在元旦有39萬5072名嬰兒誕生，印度就占了18%。

「印度時報」（Times of India）今天引述聯合國兒童基金會（UNICEF）印度代表哈克（Yasmin Ali Haque）談話說，許多新生兒因為併發症無法存活一年甚至一天，今年元旦，必須解決和拯救因分娩或生產感染而引發併發症的新生兒生命。

根據聯合國兒童基金會的統計，2017年，全球約有100萬名新生兒死於誕生當天，有250萬名新生兒在誕生後的一個月內死亡。

不過，印度過去幾年降低了嬰兒死亡率，根據聯合國兒童基金會的資料，印度2017年有80.2萬名嬰兒和兒童死亡，其中新生兒的死亡人數為60.5萬。

資料顯示，印度嬰幼兒死亡人數持續下降，2017年已降至5年來最低水準。

不過，哈克認為，降低新生兒死亡率在印度仍是一項挑戰。

印度專家指出，許多新生兒死亡可透過父母與嬰兒的皮膚接觸，透過藥物治療和必需品補充營養，與訓練良好衛生人員、完善的衛生設施等來避免。（編輯：高照芬）1080102