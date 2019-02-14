助視網膜再生 花蓮慈濟醫院幹細胞技術新突破

花蓮慈濟醫院眼科研究中心蔡榮坤（前右）帶領團隊，利用分化誘導多功能幹細胞技術，製造出視網膜微組織結構以及建立感光細胞分化技術；可望修復視網膜病變及視神經受損，為失明患者帶來重見光明的希望。這項創新研究發表在2019年國際學術期刊「Cells」中。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 108年2月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮慈濟醫院眼科研究中心歷經3年多，利用自體且取得容易的少量血液與皮膚的體細胞成功分化後的細胞，可望修復視網膜病變及視神經受損，為失明患者帶來重見光明的希望。

這項創新研究發表在2019年國際學術期刊Cells中。

花蓮慈濟醫院今天表示，眼科研究中心花了3年多的時間，利用自體且取得容易的少量血液與皮膚的體細胞，成功地分化成誘導性多功能幹細胞（iPS），再分化為「視網膜色素上皮細胞」、「感光細胞」與「視網膜節細胞」，還利用分化誘導多功能幹細胞技術，製造出視網膜微組織結構以及建立感光細胞分化技術。

眼科研究中心主任蔡榮坤表示，未來要將iPS細胞應用在視網膜退化與視神經萎縮病人的治療上，還需要繼續研究努力，但是這項發現確實了未來可能的治療方向。

除了希望能幫助視網膜退化的黃斑部病變患者恢復視力外，首度由人類誘導多功能幹細胞培育出「視網膜節細胞」，並形成有視神經傳導功能的視神經結構，也是一大突破。研究團隊今年將展開動物實驗，未來可能應用在青光眼合併視神經萎縮患者。

蔡榮坤指出，台灣65歲以上的人口中，約有10%罹患老年性黃斑部病變，其中約有30%患者會隨著病程，視網膜及感光細胞產生不可逆的退化，是老年人失明的第一大主因。

蔡榮坤表示，目前臨床治療為眼內注射抗血管新生藥物，抑制血管新生，病人除將面臨每1至3個月反覆注射的壓力，對於已經發生嚴重視網膜損壞及感光細胞萎縮的病人，至今尚無有效治療方式問世。

他說，眼睛的視網膜就像照相機的底片，用來感光，感光後會將影像傳往腦部，而黃斑部就在視網膜的中央，出血性老年性黃斑部病變就是在色素上皮層退化而長出新生血管，產生水腫、出血等現象，導致看東西扭曲變形，視野中央出現黑影，雖然目前的療法無法根治，但iPS細胞讓治療出現了新希望。（編輯：李錫璋）1080214