抗老延壽 明日葉含類黃酮有助清除細胞垃圾

（中央社東京20日綜合外電報導）日本植物明日葉微苦葉子向來被視為對健康有益，研究發現明日葉含類黃酮DMC，似乎能誘發有助移除細胞垃圾的自噬作用。隨著細胞老化會累積細胞垃圾，進而引發連串疾病和失調。

奧地利格拉茨大學（University of Graz）分子生物科學研究所教授瑪德奧（Frank Madeo）表示：「能找到符合傳統醫療傳說的科學根據，總是很棒。」

主導這項研究的瑪德奧說，明日葉含有的天然物質4,4'-二甲氧基查耳酮（4,4'-dimethoxychalcone, DMC）會誘發自噬作用。

瑪德奧告訴記者：「這是清除和循環過程，能移除多餘物質，尤其累積的蛋白質等細胞垃圾。」

隨著年齡增長，這種「清除」過程是維持良好健康的關鍵。當細胞不能迅速且有效清除受損部分，它們會聚集在一起，可能因此導致癌症等疾病。

科學家已知若干化合物能促進清除過程。禁食似乎也能激發細胞進行大掃除。

研究團隊轉向研究名為類黃酮的化合物。

許多類黃酮化合物已被證明有一系列益處，從抗發炎到防止腦部退化和避免罹患癌症等。

研究團隊推斷，類黃酮化合物可能也有助於避免細胞的破壞性老化。

他們篩選180種不同的類黃酮化合物，尋找其中可能擁有「抵抗年齡相關細胞死亡」天然能力的化合物。

經過初步篩選後，他們鎖定DMC，並開始測試這種化合物如何影響酵母細胞。

他們發現DMC確實有助於酵母細胞免受老化影響，且這種物質的功效甚至優於一些現有化合物，像是葡萄皮中含有的白藜蘆醇（resveratrol）。

研究團隊隨後在線蟲和果蠅身上測試DMC效果。線蟲和果蠅是醫學研究中常見的實驗對象。結果顯示，線蟲和果蠅的平均壽命獲延長約20%。

進一步實驗顯示，DMC能透過自噬作用保護老鼠的心臟細胞，甚至能防止酒精中毒引發的肝臟受損。

研究團隊也在多種人類細胞測試DMC的效用，結果發現也有減緩老化的作用。

瑪德奧表示，「實驗顯示DMC的效用或許能適用於人類身上，雖然我們必須審慎，等待實際臨床試驗結果。」

瑪德奧指出，這項研究仍處於初期階段，未來將進行包括檢驗DMC保護老鼠心臟的正面效應，能否擴及減緩老鼠老化及對抗老化相關疾病。「最終，有必要進行人體臨床試驗」。

這篇研究20日刊登在線上期刊「自然通訊」（Nature Communications）。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080220