日本流感疫情趨緩 傳集體感染2患者死亡

（中央社東京22日綜合外電報導）日本到10日止單週流感患者數已連續2週減少，平均每處醫療機構患者數已降到26.28人，不過，群馬縣一間醫院仍傳出集體感染，其中2名流感患者死亡，是否跟流感有關仍不清楚。

日本朝日新聞報導，日本政府厚生勞動省15日公布的2月4日到10日流行性感冒患者數已連續2週減少。根據全日本5000處定點醫療機構回報，平均每一處醫療機構患者數為26.28人，較前一週的43.24人大幅減少，已低於發布警報標準的30人。

雖然全日本各地方的患者數都較前一週減少，但仍有12縣患者數在警報標準的30人以上。埼玉縣平均患者數38.56人最多，其是沖繩縣的35.50人；而在東京都25.25人、大阪府21.04人等，都低於警報標準。

推估單週接受醫療機構診治患者數約98萬3000人，較前一週的約166萬9000人減少。

雖然看似已過流感流行高峰，但厚生勞動省呼籲，目前患者數仍然很多，希望民眾還是要持續留意預防。

而在流感疫情趨緩的同時，日本讀賣新聞報導，位於群馬縣藤岡市的一間醫院，今天公布發生8名住院病人及9名院方職員共17人的A型流感集體感染，其中1名70多歲男性19日因肺炎過世，另1名90多歲男性21日死於多重器官衰竭。

不過，2人死亡是否跟感染流感有關，目前仍不清楚。剩下的15人中還有8人在接受治療。

除了流感疫情，有意赴日旅遊民眾還需要留意傳染力更強的麻疹疫情。

日本富士電視台報導，日本國立傳染病研究所表示，截至10日止的一週內，全日本又新增22名麻疹患者，總計進入今年後患者數達167人，已超過去年一整年282名患者的半數。

川崎市健康安全研究所所長岡部信彥說，麻疹傳染力比流感強10倍，是相當容易傳染及感染的疫情；從未施打過疫苗的人，除了自己有可能變成重症病患，也很容易傳染給別人，請民眾盡可能接種2次疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080222