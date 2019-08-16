美研究證實：青少年吸電子煙 染大麻機會倍增

（中央社記者張茗喧台北16日電）美國最新研究證實，使用過電子煙的青少年，吸食大麻的機率比一般青少年高2.5倍。除此之外，電子煙對腦部、肺部等危害也不容小覷，董氏基金會及台大醫師呼籲政府全面禁用。

董氏基金會今天發布新聞稿表示，根據「美國醫學會兒科期刊」（JAMA Pediatrics）最新研究指出，使用過電子煙的青少年，吸食大麻的機率比沒用過的青少年高2.5倍，證實電子煙是青少年濫用大麻的元凶之一。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然接受中央社記者訪問表示，這項研究綜合21個相關研究結果，發現年輕人使用電子煙與大麻相關，其中12至17歲的青少年濫用大麻機率最高，主要原因可能是吸食電子煙的青少年比一般人更願意做出冒險性行為，因此嘗試大麻等毒品的機會也隨之提高。

不只如此，電子煙對腦部、肺部等危害也不容小覷。郭斐然說，美國食品藥物管理局（FDA）今年4月初曾公告35件與電子煙有關的癲癇發作病例，短短4個月就暴增至127件，美國FDA因此發出警告，強調「吸食電子煙可能引發與嘔吐有關的神經系統問題」。

郭斐然解釋，過去研究發現，尼古丁會影響腦部活動，增加癲癇風險，由其電子煙的主要尼古丁來源是煙油，一般使用者很難精準控制使用量，不知不覺吸入高濃度尼古丁，久而久之對腦部造成傷害。

此外，相關研究也早已證實電子煙容易引起肺部發炎、過敏和產生哮喘，心肌梗塞的機率也會增加2倍。郭斐然說，根據歐盟最新分析，電子煙的煙油當中含有171種化學物質，其中有41種危害特別嚴重，包括多環芳香烴、揮發性有機化合物等都可能危害心肺功能。

為了讓電子煙有更多口味，業者往往會添加各種香料或香精，郭斐然強調，縱使業者如何宣稱使用的香料是「食品級」，也只能確保透過嘴巴吃下肚沒問題，至於變成煙霧吸入肺部是否造成危害，至今仍是未知數。

近年和電子煙相關的危害報告愈來愈多，且美國開放電子煙以後，已有多達460萬名青少年吸食人口，郭斐然及董氏基金會呼籲政府應以美國為鑑，堅守立場，儘速修法要求全面禁止新興菸品。（編輯：張雅淨）1080816