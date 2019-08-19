一年13萬件輕症用高階檢查 感冒高血脂也做

（中央社記者陳偉婷台北19日電）健保署公布統計資料顯示，107年醫院門診電腦斷層、磁振造影等高階檢查，有約13萬件用於輕症，如感冒、喉嚨痛、頭痛、高血脂等，又以地區醫院用於輕症比例最高。

電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）可用來檢查腫瘤、心腦結構異常等，但近年衛生福利部中央健康保險署統計發現，疑有高階檢查被不合理使用的跡象，也造成健保財務隱憂。

健保署醫審及藥材組科長張如薰今天受訪時表示，健保署最近統計107年度醫院門診進行CT、MRI使用量，結果發現，CT共執行97萬件，其中有8萬件（8%）初步統計屬輕症；MRI部分則有40萬件，其中5萬件（12%）為輕症。

綜合而論，將高階檢查用於輕症的疾病類型包羅萬象，如感冒、過敏性鼻炎、頭痛、骨關節炎、下背痛、咳嗽，甚至還有高血脂。

以醫院分級來說，統計顯示，醫學中心將CT、MRI用於輕症的比例為5%及7%，區域醫院則分別為9%、12%；地區醫院則分別為14%、16%。

張如薰說，統計更發現，有一家地區醫院將高階影像用於輕症達41%，等於每3件檢查就有1件是輕症。

健保署已將統計結果發函請醫院注意，張如薰說，做這份統計的重點並不是說醫院濫用，因醫師是第一線接觸病人的人，最清楚醫療處置的合宜性，健保署也尊重醫師判斷，但也提醒醫師，在開立高階檢查時應更審慎。

如果民眾因疾病就醫、使用高階檢查，都屬健保給付項目；張如薰說，確實有聽到醫師反映臨床狀況，有些民眾可能會希望檢查多做多安心；但健保署認為，這應該醫病溝通的問題，醫師應詳加解釋，並告訴民眾，相關檢查都有輻射暴露，並不是做愈多愈好。（編輯：卞金峰）1080819