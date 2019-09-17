女童感染流感後雙腿疼痛 併發橫紋肌溶解症

（中央社記者郝雪卿台中17日電）中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天提醒家長注意，有8歲女童感染流感後併發橫紋肌溶解症，症狀包括肌肉痠痛、肌肉無力及茶色尿液等。

謝宗學指出，這名女童因為雙腿疼痛到無法走路而被家人送來急診，問診得知女童5天前才因發燒、咳嗽、流鼻水到診所看病，經快篩顯示是A型流感陽性，口服克流感4天後退燒，原本以為病情緩解，卻在第5天一早起床時，突然感到雙腿劇烈疼痛、虛弱、無法自行走路。

女童被送到急診室時，謝宗學表示，發現女童大腿及小腿都劇烈疼痛，小腿壓痛特別明顯，安排抽血檢查，顯示血清肌酸磷酸酵素幾乎是正常值的100倍，診斷是流感併發橫紋肌溶解症。

謝宗學表示，女童住院後，接受緊急輸液治療，並嚴格監控電解質的變化，並沒有出現電解質不平衡或急性腎衰竭等嚴重併發症，經過5天的療程後，血清肌酸磷酸酵素漸漸下降，平安出院。

謝宗學指出，橫紋肌溶解症是橫紋肌分解釋放細胞內的物質所造成的疾病。致病的原因包括外傷、過度運動、藥物、中毒、感染、自體免疫、遺傳等。疾病嚴重度從無症狀反應到危及生命的電解質不平衡和急性腎衰竭皆可能出現。主要的臨床是肌肉痠痛、肌肉無力、和茶色尿液。兒科病人通常只出現肌肉痠痛和肌肉無力，只有少數病例會出現茶色尿液。

他提醒，肌肉痠痛是流感主要臨床表現之一，若出現下肢嚴重疼痛到無法走路或茶色尿液，可能併發橫紋肌溶解症，請立即帶孩子到小兒急診室看診，避免危及生命的嚴重併發症發生。（編輯：林沂鋒）1080917