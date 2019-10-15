三總引進高階電腦斷層 掃描心臟僅0.275秒

三軍總醫院15日舉辦640列電腦斷層剪綵啟用暨開幕記者會表示，引進新型電腦斷層儀器，未來掃描一顆心臟僅需0.275秒，不僅降低失敗率，也能減少患者輻射量暴露。（三總提供）中央社記者張茗喧攝 108年10月15日

（中央社記者張茗喧台北15日電）想檢查心臟血管是否狹窄，電腦斷層是重要檢測工具。三軍總醫院今天宣布引進新型電腦斷層儀器，未來掃描一顆心臟僅需0.275秒，不僅降低失敗率，也能減少患者輻射量暴露。

三軍總醫院醫學影像中心今天舉辦640列電腦斷層剪綵啟用暨開幕記者會，放射診斷部醫師柯凱雄受訪時表示，心臟疾病高居國人10大死因第二名，其中又以冠狀動脈疾病占大多數，而鈣化為動脈粥狀硬化早期特徵，一旦鈣化沉積就會使血管阻塞，久而久之便形成冠狀動脈心臟病。

柯凱雄說，要了解心臟血管狹窄狀況，電腦斷層是重要檢測工具之一，但過去舊型儀器掃描範圍小，得連續掃描好幾次才能掃完一顆心臟，由於掃描時心臟仍持續跳動，恐干擾影像品質，尤其心跳快、不規則的患者在掃描時容易因血管重疊出現「假影」，失敗率超過50%。

柯凱雄指出，這次新引進的640列電腦斷層儀器，不僅掃描速度快，一次也能涵蓋16公分範圍，僅需掃1圈、約0.275秒就能掃完整顆心臟，除可將失敗率將至10%至20%，也能減少患者輻射劑量暴露。

柯凱雄說，由於此儀器前置作業、後製相關時間較長，目前僅提供自費健檢民眾使用。（編輯：管中維）1081015